Bilim insanından ürkütücü 'mükemmel insan vücudu' tasarımı

'Mükemmel insan vücudu' diye bir şey olabileceğini kimse düşünmezdi, ancak yanılmış olabiliriz.

Herkesin 'mükemmel vücut' fikri tamamen subjektiftir; bazıları yüzde yüz kaslı bir vücut yapısını tercih ederken, bazıları daha rahat ve doğal görünüşlü bir vücut yapısını tercih edebilir.

Ancak 'devekuşunun bacakları'na sahip olmak kimsenin aklına gelmezdi.

Bir grup anatomistin söylediğine göre, insanın kusursuz olmayan özelliklerinden arındırılmış bir 'vücut' yaratma çabaları, bu tür şaşırtıcı özellikleri arzu edilen hale getiriyor.

'Mükemmel insan vücudu', BBC Four'un 'Can Science Make Me Perfect' programında ortaya atıldı.

Programın videosu yeniden dolaşıma sürülünce izleyiciler, gördükleri karşısında gözlerine inanamadı.

Video, anatomist Alice Roberts'ın kendi vücudunun kusursuz bir versiyonunu sıfırdan yaratma yolculuğunun son aşamalarını gösteriyor.

KABUS GİBİ BİR GÖRÜNTÜ

Programda 'Alice 2.0' olarak adlandırılan sahte vücut açığa çıktığında, seyirciler haklı olarak dehşete düştü.

Devekuşu bacaklarına ve karnından çıkan bir bebek başına sahip bu figür, Alien serisinin silinmiş bir sahnesi gibi görünüyor.

Roberts, bu 'olağanüstü projeyi' gerçekleştirirken 'çok heyecanlı' olduğunu söyledi.

Programda anatomist, seyirciyle birlikte canlı geri sayım yaptı ancak sonrasında Roberts'ın heyecan çığlığı karşısında seyirciden gelen tiksinti sesleri modelin istenileni veremediğini düşündürdü.

Fakat bunun bir açıklaması vardı...

ALICE 2.0'IN TUHAF ÖZELLİKLERİ

İzleyiciler, modelin bir Avatar karakterini andırdığını söyledi.

Oysa figürün karnından çıkan bebeğin eklenmesinin sebebi, "acısız doğum" fikrini hayal etmekti.

Bundan başka Alice 2.0'ın "bir şempanzenin sağlam alt sırtına" sahip olduğunu açıklayan Roberts, bu özelliğin de, "dik durmaya geçişimizin kusurlarını dengelemek için" eklendiğini belirtiyor.

Ayrıca, 'kan dolaşımını iyileştirmek' için modelin uyluklarında 'küçük pompalar' ve 'göğüs altında köpek kalbi ve kuğu akciğerleri' var.

Alice 2.0 ayrıca, maksimum dövüş potansiyeli için 'boğulma riskine karşı korumalı da bir nefes borusuna' sahip.

ESTETİK YERİNE, SAĞLIK, GÜÇ VE DAYANIKLILIK

Alice 2.0, sadece bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünen bir yaratık değil, aynı zamanda bilim insanlarının insan vücudunu nasıl geliştirebileceğine dair ciddi bir araştırmanın ürünü.

Bu, insan anatomisinin sınırlarını zorlayan ve sağlık, güç ve dayanıklılık açısından insan vücudunun potansiyel gelişimlerini gösteren bir deney.

Bu tür radikal tasarımlar, gelecekteki tıbbi ve biyolojik yeniliklerin kapılarını aralayabilir ve belki de bir gün, bu kurgusal tasarım ögeleri, insan hayatını daha iyi hale getirecek gerçek uygulamalara dönüşebilir.

Alice 2.0, bilimin sadece hayal gücümüzü değil, aynı zamanda insan bedeninin geleceğini nasıl şekillendirebileceğini de sınırlarını zorlayarak gösteriyor.