Rihanna'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu? ASAP Rocky ağzından kaçırdı!

Pop yıldızı Rihanna ile üçüncü çocuklarını bekleyen rapçi A$AP Rocky, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Şirinler filminin dünya prömiyerinde söyledikleriyle sosyal medyada gündem oldu. Çiftin sır gibi sakladığı bebeğin cinsiyeti, Rocky’nin ağzından çıkan bir cümleyle adeta ifşa oldu.

KIZ BEBEK Mİ GELİYOR?

28 Haziran’daki prömiyerde Entertainment Tonight sunucusu Kevin Frazier, A$AP Rocky’ye “Bu beklediğin kız mı?” diye sordu. Rocky ise soruya hiç düşünmeden, “Evet dostum, öyle” yanıtını verdi. Ardından Rihanna’nın filmde seslendirdiği Şirine karakterinin oyuncağını göstererek “İşte burada, işte burada” dedi. Frazier’ın “Neyi sorduğumu biliyorsun!” demesi üzerine ise Rocky sadece gülmekle yetindi.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Henüz çift tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Rocky’nin bu cevabı, sosyal medya kullanıcıları tarafından “bebeğin cinsiyetini ağzından kaçırdı” yorumlarıyla hızla yayıldı. Rihanna ve A$AP Rocky’nin üçüncü kez ebeveyn olma heyecanı, bu küçük gafla yeni bir boyut kazandı.

ŞİRİNLER FİLMİ 18 TEMMUZ’DA VİZYONDA

Rihanna’nın seslendirme kadrosunda yer aldığı yeni Şirinler filmi ise 18 Temmuz’da sinemaseverlerle buluşacak. Ancak geceden geriye kalan en dikkat çekici an, Rocky’nin “küçük bir sırrı” farkında olmadan açıklaması oldu.