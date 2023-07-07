Rober Hatemo nasıl öldürülmek istendiğini anlattı: Kelleme 50 bin dolar kondu

Yayınlanma: 07.07.2023 - 18:50

Güncelleme: 07.07.2023 - 18:50

Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olan şarkıcı Rober Hatemo, anılarını anlattı. Öldürülmesi için başına 50 bin dolar ödül konulduğunu açıklayan Hatemo, bu yüzden yurt dışına çıktığını ve ortalık durulunca geri gelebildiğini itiraf etti.

Babasının ünlü olmadan önce kendisini evden kovduğunu söyleyen ünlü isim, vefat eden babasıyla alakalı "Geç buldum, çabuk kaybettim" dedi.

Babasının acısından sonra hastalandığını ve uzun bir zaman sağlık sorunları yaşadığını ifade eden Hatemo, o günden sonra evin babasının kendisi olduğunu söyledi.