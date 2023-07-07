Zam yağmurunu gören Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı gündem oldu

2023 vergi ve harçlara gelen zamları gören oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından efektle kendisini yaşlandırdığı bir fotoğrafı yayınlayarak "Vergiler, zamlar günaydın" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2023 - 13:46
Zam yağmurunu gören Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı gündem oldu
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Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre yüzde 18 olan KDV yüzde 20'ye; yüzde 8 olan KDV yüzde 10'a yükseldi. Noter, tapu, pasaport, vize, diploma ve trafik harçları dahil maktu harçlara da yüzde 50 oranında zam yapıldığını gören Nurgül Yeşilçay, efektle kendisini yaşlandırarak "Vergiler, zamlar günaydın" dedi.

ZAMLARA SESSİZ KALMADI

Kanal D ekranlarında yayımlanan Veda Mektubu dizisinin başrol oyuncusu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bugün getirilen zamlara da sessiz kalmayan Yeşilçay, 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kendisini yaşlandırarak başörtüsü taktığı bir fotoğrafını paylaşarak "Vergiler, zamlar günaydın" notunu yazdı.


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