Rock dünyası yasta: Motörhead efsanesi Phil Campbell hayatını kaybetti!

Dünyaca ünlü İngiliz heavy metal grubu Motörhead'in unutulmaz gitaristi Phil Campbell, 64 yaşında yaşamını yitirdi. Rock müzik dünyasını derin bir yasa boğan acı haberi, sanatçının ailesi ve yakın dostları kamuoyuyla paylaştı.

"CESUR BİR MÜCADELE VERDİ"

Campbell’ın ailesi tarafından yapılan duygusal açıklamada, müzisyenin geçirdiği zorlu bir ameliyat süreci sonrası yoğun bakımda verdiği mücadeleyi kaybettiği ifade edildi. Aile mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili babamız Philip Anthony Campbell’ın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Kendisi dün gece, karmaşık bir ameliyatın ardından verdiği uzun ve cesur mücadelenin ardından huzur içinde hayata gözlerini yumdu. Phil, adanmış bir eş ve sevgi dolu bir dedeydi. Mirası, müziği ve anılarıyla sonsuza kadar yaşayacak."

GRUP ARKADAŞINDAN DUYGUSAL VEDA

Motörhead’in bateristi Mikkey Dee, grup arkadaşının ardından yaptığı açıklamada büyük bir üzüntü içerisinde olduğunu belirtti.



Dee, Campbell için, "Tanıdığım en komik adam ve birlikte çalıştığım en iyi rock gitaristiydi. Yeteneğiyle beni şaşırtmayı hiç bırakmadı. En çok onunla ettiğim sohbetleri özleyeceğim" diyerek veda etti.

MOTÖRHEAD’İN SONU

Grubun kurucusu ve efsanevi ismi Lemmy Kilmister'ın 2015 yılındaki ölümünün ardından Motörhead resmi olarak faaliyetlerine son vermişti. Mikkey Dee o dönem yaptığı açıklamada, "Lemmy olmadan Motörhead devam edemez" diyerek grubun bittiğini duyurmuştu. Phil Campbell, grubun en uzun süre görev yapan üyelerinden biri olarak heavy metal tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.