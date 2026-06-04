Rock müziğin kraliçesi Şebnem Ferah'tan tarihi dönüş: Bilet bulamayanlar Maçka Parkı'na akın etti!

Türk rock müziğinin ekol ismi, güçlü sesi ve şarkılarıyla nesilleri büyüten Şebnem Ferah, tam 6 yıllık sahne sessizliğini dün akşam İstanbul’da bozdu. Müzikseverlerin yıllardır büyük bir özlemle beklediği usta sanatçı, uzun aranın ardından gerçekleştirdiği ilk İstanbul konserini KüçükÇiftlik Park’ta verdi. Kapalı gişe gerçekleşen tarihi gecede hem sahnede hem de seyirciler arasında duygu dolu anlar yaşandı.

"YOKLUĞUNUZDA BENİM EVİM OLDUĞUNUZU ANLADIM"

Konser alanını hıncahınç dolduran binlerce hayranını "Okyanus" şarkısıyla selamlayan Şebnem Ferah; “Çakıl Taşları”, “Sil Baştan”, "Bu Aşk Fazla Sana", “Can Kırıkları” ve “Yağmurlar” gibi hafızalara kazınan hit parçalarını ardı ardına seslendirdi.

Seneler sonra yeniden mikrofon başına geçmenin heyecanını yaşayan Ferah, sahnede hayranlarına seslenirken gözleri doldu. Şebnem Ferah, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Buraya gelirken çok tedirgin olarak gelmekle birlikte, eve geliyormuş gibi hissettim arkadaşlar. Uzun ara olunca, insan dertleşmek istiyor. Demin en önemsediğim cümleyi söylemeyi unuttuğumu fark ettim. Galiba yokluğunuzda, sizin benim evim olduğunuzu anlamışım."

ÜNLÜLER AKINI: ZEYNEP BASTIK GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Tarihi geri dönüşe sanat, sosyete ve spor dünyasından da adeta ziyaretçi akını yaşandı. Konseri ön sıralardan takip edenler arasında Cem Yılmaz, Kenan Doğulu-Beren Saat, Aleyna Tilki, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Özge Özpirinçci, Burçin Terzioğlu, Derya Uluğ, Zehra Güneş, Zeynep Bastık, Mazhar Alanson ve Serkan Keskin gibi onlarca ünlü isim yer aldı.





Şebnem Ferah’ın sıkı bir hayranı olduğunu belirten Zeynep Bastık, "Çakıl Taşları" şarkısı çalındığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Bastık, o anları sosyal medyasından "Seni çok seviyorum. Senin gibi biri bir daha gelmeyecek Şebo'm. Varlığın bir lütuf" notuyla paylaştı. Kuliste kraliçeyi ziyaret eden Derya Uluğ ise paylaştığı fotoğrafa "Hayatımın en güzel anlarından biri" notunu düştü.





BİLET BULAMAYANLAR MAÇKA PARKI'NI KONSER ALANINA ÇEVİRDİ

Şebnem Ferah’ın sahnelere döneceğini duyurmasının ardından dakikalar içinde tükenen biletler, dışarıda kalan hayranlarını yıldırmadı. Konser alanına giremeyen binlerce vatandaş, KüçükÇiftlik Park’ın hemen yanındaki Maçka Parkı’nı doldurdu. Parkta adeta ikinci bir konser yaşanırken, dışarıdaki dev kalabalık Şebnem Ferah’ın içeriden yükselen sesine hep bir ağızdan tempo tutarak ve şarkıları söyleyerek eşlik etti. O anlar sosyal medyada gecenin en çok paylaşılan videoları oldu.

"SÜRÇ-İ LİSAN ETTİYSEK AFFOLA, ÇOK HEYECANLIYDIK"

Konserin kapanışında hayranlarının sevgi seli ve dinmeyen tezahüratları karşısında ağlamamak için kendini zor tutan rock müziğin kraliçesi, "Sevgili arkadaşlar hayatımda bu kadar duygulanmaktan sesimi kontrol etmeye çalışarak şarkı söylediğimi hatırlamıyorum. Sürç-i lisan ettiysek affola, biraz fazla heyecanlıydık. Saygımızdan ve sevgimizdendir. Bir dahaki sefere her şey daha güzel olur" diyerek veda etti.

İZMİR VE İSTANBUL İÇİN YENİ TARİHLER EKLENDİ

Yoğun talep üzerine biletleri saniyeler içinde tükenen Şebnem Ferah turnesinin takvimine yeni duraklar eklendi. Büyük hasreti bitiren ünlü sanatçı, 13 Haziran ve 21 Haziran'da İzmir'de, 27 Haziran'da ise bir kez daha İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.