Rol arkadaşı adaylık alamadı: Leonardo DiCaprio'dan Oscar çıkışı!

2016 yılında Diriliş (The Revenant) ile kazandığı heykelciğin ardından yeniden Oscar’ın en güçlü adaylarından biri olan Leonardo DiCaprio, 2026 aday listesine dair hayal kırıklığını dile getirdi. 13 dalda adaylık alarak yıla damga vuran filmde, başrolü paylaştığı genç yetenek Chase Infiniti’nin "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" kategorisinde görmezden gelinmesi, usta aktörü adeta isyan ettirdi.

"ONUN PERFORMANSI OLMASAYDI BU FİLM OLMAZDI"

Verdiği röportajda Akademi’nin kararını eleştiren DiCaprio, rol arkadaşı Infiniti’ye şu sözlerle destek verdi:

"Chase, bu filmin dokusuydu; kalbi ve ruhuydu. Onun performansı olmasaydı 'Savaş Üstüne Savaş' diye bir film olmazdı. Genç bir oyuncunun, kariyerinin ilk büyük işinde yapımın tüm duygusal ağırlığını tek başına omuzlaması neredeyse imkansız bir görevdi. Biz onunla gurur duyuyoruz, o da kendisiyle duymalı."

ADAYLIK REKORU KIRDI AMA EKSİK KALDI

"Savaş Üstüne Savaş", 2026 Oscar yarışında "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" dahil olmak üzere toplam 13 dalda aday gösterilerek törenin favorisi haline geldi. Ancak sinema eleştirmenleri ve DiCaprio, filmin başarısındaki en büyük paylardan birine sahip olan Chase Infiniti’nin liste dışı kalmasını yılın en büyük "Oscar haksızlığı" olarak nitelendiriyor.