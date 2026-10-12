Russell Brand cinsel saldırı suçlamalarıyla hakim karşısında: Eşi yalnız bırakmadı

İngiliz oyuncu ve komedyen Russell Brand, altı kadına yönelik tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla ilgili yargı sürecine başladı. Tüm suçlamaları reddeden 51 yaşındaki oyuncu, 1999 ile 2009 yılları arasındaki 10 yıllık dönemi kapsayan suçlamalarla hakim karşısına çıktı.

Brand, davasının başlangıcı için sabah saatlerinde Southwark Kraliyet Mahkemesi'ne geldi. Duruşmanın yapılacağı binaya giriş yaparken eşi Laura Brand Gallacher da yanında yer aldı. Geçtiğimiz hafta salı günü Londra'nın merkezindeki mahkemede görülen ön duruşmada da eşinden destek alan Brand, kefaletle serbest bırakılmış durumda yargılanıyor.





ÜÇ TECAVÜZ VE CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASI

Toplamda üç tecavüz, üç cinsel saldırı ve bir cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya olan Brand'in davasında jüri seçimi süreci başlarken, duruşmaların on haftaya kadar sürmesi öngörülüyor. Önceki duruşmalarda, oyuncunun Bournemouth'daki bir otel odasında, bir televizyon çalışanına ve radyo istasyonu çalışanına yönelik çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olduğu kamuoyuna yansımıştı.

Kariyerine stand-up komedyeni olarak başlayan, ardından Channel 4 sunuculukları ve Hollywood yapımlarında rol alarak tanınırlık kazanan Brand'in davasındaki gelişmeler yakından takip ediliyor.