Cumhuriyet Gazetesi Logo
Russell Brand cinsel saldırı suçlamalarıyla hakim karşısında: Eşi yalnız bırakmadı

Russell Brand cinsel saldırı suçlamalarıyla hakim karşısında: Eşi yalnız bırakmadı

12.10.2026 16:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Russell Brand cinsel saldırı suçlamalarıyla hakim karşısında: Eşi yalnız bırakmadı

Altı kadına karşı tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanan İngiliz oyuncu ve komedyen Russell Brand, davasının başlangıcında Southwark Kraliyet Mahkemesi'ne eşiyle birlikte geldi. Suçlamaları reddeden Brand'in duruşmasının on haftaya kadar sürmesi bekleniyor.

İngiliz oyuncu ve komedyen Russell Brand, altı kadına yönelik tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla ilgili yargı sürecine başladı. Tüm suçlamaları reddeden 51 yaşındaki oyuncu, 1999 ile 2009 yılları arasındaki 10 yıllık dönemi kapsayan suçlamalarla hakim karşısına çıktı.

Brand, davasının başlangıcı için sabah saatlerinde Southwark Kraliyet Mahkemesi'ne geldi. Duruşmanın yapılacağı binaya giriş yaparken eşi Laura Brand Gallacher da yanında yer aldı. Geçtiğimiz hafta salı günü Londra'nın merkezindeki mahkemede görülen ön duruşmada da eşinden destek alan Brand, kefaletle serbest bırakılmış durumda yargılanıyor.

Image

ÜÇ TECAVÜZ VE CİNSEL SALDIRI SUÇLAMASI

Toplamda üç tecavüz, üç cinsel saldırı ve bir cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya olan Brand'in davasında jüri seçimi süreci başlarken, duruşmaların on haftaya kadar sürmesi öngörülüyor. Önceki duruşmalarda, oyuncunun Bournemouth'daki bir otel odasında, bir televizyon çalışanına ve radyo istasyonu çalışanına yönelik çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olduğu kamuoyuna yansımıştı.

Kariyerine stand-up komedyeni olarak başlayan, ardından Channel 4 sunuculukları ve Hollywood yapımlarında rol alarak tanınırlık kazanan Brand'in davasındaki gelişmeler yakından takip ediliyor.

İlgili Konular: #russell brand

İlgili Haberler

Oyuncu Russell Brand'e yeni cinsel saldırı davaları açıldı
Oyuncu Russell Brand'e yeni cinsel saldırı davaları açıldı Russell Brand hakkında açılan yeni davalarla birlikte, ünlü oyuncu toplam 6 kadına yönelik tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanacak; Brand, 20 Ocak’ta Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.
Russell Brand hakim karşısında: Tecavüz suçlamalarını reddetti!
Russell Brand hakim karşısında: Tecavüz suçlamalarını reddetti! Ünlü İngiliz oyuncu Russell Brand, 2009 yılında Londra'da gerçekleştiği iddia edilen tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Toplam yedi farklı suçlamayla karşı karşıya kalan 50 yaşındaki oyuncu, mahkemede "suçsuz" olduğunu savunarak tüm ilişkilerinin rıza esasına dayalı olduğunu iddia etti.