Russell Brand hakim karşısında: Tecavüz suçlamalarını reddetti!

Dünya sinemasının tanınmış isimlerinden Russell Brand, Londra’daki Southwark Kraliyet Mahkemesi’nde görülen davada hakkındaki ağır suçlamalara yanıt verdi. 2009 yılında gerçekleştiği öne sürülen bir tecavüz ve bir cinsel saldırı dosyasından yargılanan Brand, mahkeme kürsüsünden suçsuz olduğunu beyan etti.

"ÇOK MUTLUYUM" YANITI VE ELİNDE İNCİL

Duruşma salonuna girerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Brand, nasıl hissettiği sorusuna şaşırtıcı bir şekilde "Çok mutluyum" cevabını verdi. Oyuncunun mahkemeye gelirken üzerinde "İncil" yazan ve içine notlar iliştirilmiş mavi bir kitap taşıması dikkatlerden kaçmadı. Kısa süren duruşmada Brand, yalnızca kimlik doğrulaması yapmak ve suçsuz olduğunu haykırmak için konuştu.

SUÇLAMA SAYISI YEDİYE ÇIKTI

Geçtiğimiz yıl başlayan soruşturma süreci, yeni eklenen iki cinsel suçlama ile birlikte genişledi. Daha önce hakkında iki tecavüz, bir cinsel taciz ve iki cinsel saldırı dosyası bulunan Brand’e yöneltilen toplam suçlama sayısı yediye yükseldi. İngiliz polisi, Eylül 2023’te çok sayıda mağdurun şikayeti üzerine 1990’ların sonu ile 2000’lerin başını kapsayan geniş çaplı bir soruşturma başlatmıştı.

SAVUNMA: "HER ŞEY RIZAYA DAYALIYDI"

Hakkındaki iddiaları başından beri reddeden ünlü oyuncu, geçmişte yaptığı açıklamalarda olduğu gibi tüm ilişkilerinin karşılıklı rıza çerçevesinde yaşandığını savundu. Brand, daha önceki savunmalarında "Ben asla bir tecavüzcü değilim" diyerek masumiyetini dile getirmişti.

BÜYÜK DAVA 16 HAZİRAN’DA

Mahkeme, davanın esastan görülmeye başlanacağı tarihi 16 Haziran olarak belirledi. İngiliz kamuoyunun yakından takip ettiği davanın, sinema dünyasındaki "Me Too" hareketinin yansımaları açısından kritik bir öneme sahip olduğu belirtiliyor.