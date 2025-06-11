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Rüzgar Aksoy baba oldu: İşe bebeğinin ismi!

Rüzgar Aksoy baba oldu: İşe bebeğinin ismi!

11.06.2025 10:22:00
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Haber Merkezi
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Rüzgar Aksoy baba oldu: İşe bebeğinin ismi!

Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy baba oldu. Dansçı Yasemin Sancaklı ile mutlu bir evliliği olan ünlü isim oğluna kavuştu.

Yüz Yüze, Kara Sevda, Annem Uyurken ve Türkan gibi yapımlarla tanınan başarılı oyuncu Rüzgar Aksoy, ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.


2023 yılından bu yana Yasemin Sancaklı ile evli olan Aksoy, geçtiğimiz aylarda baba olacağını duyurmuştu. Çiftten beklenen müjdeli haber geldi. Rüzgar Aksoy ve Yasemin Sancaklı'nın erkek bebekleri 7 Haziran’da dünyaya geldi.


44 yaşındaki oyuncu, oğluna Diyar adını verdiklerini açıkladı. Aksoy, duygularını sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla şu sözlerle ifade etti:

"Hoş geldin Diyar bebek. Seni ne kadar yaşasak, bizi ne kadar sevsen kârdır."

Ünlü oyuncu, oğlunun yüzünü şimdilik kamuoyuyla paylaşmamayı tercih etti.

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