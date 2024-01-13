Rüzgar Aksoy'dan Serenay Sarıkaya'nın ödül almasına tepki: 'Yine o yine o'

Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde '2023 yılının en beğenilen kadın dizi oyuncusu' ödülünü alan Serenay Sarıkaya, oyuncu Rüzgar Aksoy'dan tepki gördü. Sarıkaya'nın ödül almasına Aksoy, 'Yetenekli ne az oyuncumuz varmış' yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 11:00
Rüzgar Aksoy'dan Serenay Sarıkaya'nın ödül almasına tepki: 'Yine o yine o'
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Serenay Sarıkaya, Yılın Yıldızları Ödül Töreni'ne resmen damgasını vurdu. İddialı gecede önce '2023 yılının en beğenilen kadın dizi oyuncusu' ödülünü alıp daha sonra da 'Şahmaran' ile '2023 yılının en beğenilen dijital platform dizisi' ödülünü alan Sarıkaya kürsüdeki konuşmasıyla da gündem olmuştu.

Sahneye çıkınca "Yine ben yine ben yine ben" diyen Serenay Sarıkaya epey konuşulurken, genç oyuncunun ödül almasına meslektaşı Rüzgar Aksoy'dan tepki geldi.

"Yine o, yine o. Allahım ne kadar az oyuncumuz varmış yetenekli..." diyerek ödüle tepki gösteren Aksoy, haliyle sosyal medyada şaşkınlık yarattı.


Serenay Sarıkaya Rüzgar Aksoy

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