Saba Tümer'in acı günü: Babası Yalçın Tümer hayatını kaybetti

Ekranların sevilen sunucularından Saba Tümer, aile acısıyla sarsıldı. Ünlü sunucunun kariyerinde ve hayatında önemli bir yere sahip olan babası Yalçın Tümer hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ve sevenleriyle paylaşan Tümer, babasına olan sevgisini duygusal ifadelerle kaleme aldı. Yalçın Tümer’in vefatı, medya camiasında ve sosyal medyada büyük bir üzüntüyle karşılandı.

"NEREDEN BİLEBİLİRDİM ELİNİ SON TUTUŞUM OLACAĞINI"

Babasının vefatının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Saba Tümer, yaşadığı derin acıyı şu sözlerle ifade etti:

"Nereden bilebilirdim elini son tutuşum olacağını. Canım babam, ben senden razıyım. Nurlar içinde uyu."





KARİYERİNDEKİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİYDİ

Saba Tümer, daha önce verdiği bir röportajda babası Yalçın Tümer’in hayatındaki ve televizyonculuk kariyerindeki kritik rolünü anlatmıştı. Babasının iş bitirici bir yapıya sahip olduğunu ve kendisine her zaman destek verdiğini belirten ünlü sunucu, sektöre adım attığı döneme dair şu anısını paylaşmıştı:

"Babam iş bitirici tiptir. Ege TV’deki kasetimi alıp Nuri Bey’e götürdü. Nuri Bey beni arayıp NTV’ye transfer etmişti."

Kariyer yolculuğunda her zaman arkasında duran babasını kaybeden ünlü sunucuya, medya dünyasından ve sevenlerinden çok sayıda taziye mesajı geldi.