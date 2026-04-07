Safiye Soyman’dan radikal değişim: Son hali görenleri şaşırttı

Magazin dünyasının sevilen ismi Safiye Soyman, değişim rüzgarına kapıldı. Daha önce yaptırdığı "Fransız askısı" operasyonuyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, bu kez daha kapsamlı bir estetik operasyon için bıçak altına yattı. Sosyal medya hesabından yeni halini paylaşan Soyman, takipçilerini şaşırttı.

SEDA SAYAN’IN İZİNDEN GİDİYOR

Sık sık estetik operasyonlarıyla gündeme gelen yakın dostu Seda Sayan gibi görünümüne yatırım yapmayı tercih eden Safiye Soyman, bu kez yüz gerdirme operasyonu yaptırdı ve gıdı bölgesindeki fazlalıklardan kurtuldu. Ameliyat sonrası iyileşme sürecini tamamlayan ünlü isim, "yeni ben" notuyla paylaştığı görsellerle dikkat çekti.





TAKİPÇİLERİNDEN "GENÇLEŞMİŞSİN" YORUMLARI

Soyman’ın yeni görünümü kısa sürede magazin gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının son hali için "Yaşını hiç göstermiyor", "Resmen 20 yaş gençleşmiş" ve "Çok başarılı bir dokunuş olmuş" gibi olumlu yorumlarda bulundu. Soyman'ın cildindeki gerginlik ve yüz hatlarındaki netlik gözlerden kaçmadı.

İLGİNÇ GÜZELLİK SIRRI YENİDEN GÜNDEMDE

Estetik operasyonlarının yanı sıra Safiye Soyman, geçtiğimiz aylarda paylaştığı güzellik sırrıyla da çok konuşulmuştu. Cildinin kırışmaması için özel bir uyku yöntemi uyguladığını belirten Soyman, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cildim kırışmasın diye gece boyunca sağa sola dönmeden, dümdüz ve hiç kıpırdamadan uyuyorum."