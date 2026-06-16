Şarkıcı Lara 3 yıllık evliliğini bitiriyor! İranlı eşi Mehdi Karimi’ye boşanma davası açtı

Pop müziğin sevilen isimlerinden olan ve 2000'li yıllarda çıkardığı hit şarkılarla hafızalara kazınan Lara, özel hayatıyla gündeme geldi. 7 Mart 2023 tarihinde İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile dünyaevine giren 47 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada evliliğini sonlandırma kararı aldığını ve resmi olarak boşanma davası açtığını ilan etti.

"BİR YILI AŞKIN SÜREDİR BELİRSİZLİK VARDI"

Uzun süredir evliliğinde aşamadıkları sorunlar olduğunu ima eden ünlü sanatçı, takipçileri ve kamuoyu ile paylaştığı metinde şu ifadelere yer verdi:

"Bir süredir özel hayatımla ilgili çıkan haberler nedeniyle bu süreci sizlerle doğrudan paylaşmak istedim. Uzun zamandır yaşanan fikir ayrılıkları ve bir yılı aşkın süredir devam eden belirsizlikler sonucunda evliliğimi sonlandırma kararı aldım. Boşanma davası tarafımdan açılmış olup hukuki süreç devam etmektedir. Bu hassas dönemde özel hayatıma ve sürece göstereceğiniz saygı için teşekkür ederim."

"HER BİTİŞ YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR"

Yaşadığı bu zorlu sürece rağmen enerjisini kaybetmediğini vurgulayan Lara, bundan sonraki süreçte tamamen müziğe odaklanacağını belirtti. Ünlü şarkıcı, "Bundan sonra da tüm enerjimi sanatıma, sahneme ve beni yalnız bırakmayan dinleyicilerime vermeye devam edeceğim. Her bitiş yeni bir başlangıçtır" diyerek hayranlarına mesaj gönderdi.

SAĞLIK MÜCADELESİYLE SEVENLERİNİ KORKUTMUŞTU

Boşanma haberiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıl ciddi bir sağlık süreci atlatmıştı. Rutin kontrol amacıyla gittiği doktor muayenesinde beyninde bir kitle tespit edilen Lara, sevenlerini derin bir endişeye sevk etmişti. Ancak daha sonra yapılan detaylı tetkiklerin ardından müjdeli haberi paylaşan şarkıcı, beynindeki kitlenin iyi huylu çıktığını açıklayarak rahat bir nefes almıştı. Sağlık mücadelesinin ardından evliliğinde de zor günler geçirdiği anlaşılan sanatçıya, hayranlarından destek mesajları gecikmedi.