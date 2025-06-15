Şarkıcı Lara İran'da mahsur kaldı: 'Durum çok kritik'

Ortadoğu’da tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. İsrail ile İran arasında artan gerilim, bölgede tedirginliği artırırken, şarkıcı Lara’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"Katmer Katmer" ve "Allah Versin" gibi şarkılarla tanınan Lara, sosyal medya hesabı üzerinden İran’da olduğunu duyurdu. Ünlü şarkıcı, bölgedeki durumu şu ifadelerle paylaştı:

"İran’dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah’ım onurlu İran halkının yanında olsun."

İran’daki iletişim kısıtlamalarına rağmen sosyal medyada paylaşım yapabilen Lara’nın bu mesajı kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Hayranları ve takipçileri, sanatçının güvenliği için endişelerini dile getirirken, Lara’ya destek mesajları yağdı.







