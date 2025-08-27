Şarkıcı Simge Sağın’dan sarsıcı açıklama: 'Çocukken istismara uğradım'

Son dönemde isimli veya isimsiz pek çok sanatçı yaşadıkları istismarları kamuoyu ile paylaşırken, bu kez şarkıcı Simge Sağın, çocukken istismara uğradığını açıkladı.

Simge Sağın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz bir şeyler yaşadık… İstismarı ben de çocuk yaşta maalesef yaşadım. Çocuktum, küçüktüm… Korktum, sustum. Sustuk. Ama artık biliyoruz: Biz sustukça melek yüzlü şeytanlar çoğaldı. Artık gün değişti! İstismar eden, suç işleyen, can yakan herkes tek tek ortaya çıkacak. Hiçbir kötülük gizlenemeyecek. Çünkü suskunluk yarayı büyütüyor ama söz yarayı iyileştiriyor. Artık biz konuşuyoruz. Artık biz susmuyoruz. Kız kardeşlerim! Korkmayın, susmayın. Bitsin bu karanlık, bitsin bu kötülük. Birlikte olursak ancak son bulacak!"

Şarkıcı, kendisini kimin istismar ettiğine dair bir bilgi paylaşmadı.