Saruhan Hünel'den yürek burkan paylaşım: 'Annesiz geceleri nasıl anlatayım'

Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel’in annesi Şükran Hünel, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ancak ünlü kardeşlerin annesi, 20 Mayıs’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

“GÜZEL YÜREKLİ ANNEM”

Saruhan Hünel, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu. Ünlü oyuncu paylaşımında, “Güzeller güzeli gülüşü olan canımın içi anacığım. Bu yaşa gelsem de göbek bağından bağlı olan ben parçamı kaybettim. Herkesin yardımına koşan, kimin derdi varsa ona ortak olan, neyi varsa paylaşan güzel yürekli anam. Her fotoğrafımızda beni sımsıkı tutan anam... Sana ve babama kavuşacağım anı heyecanla bekleyeceğim. Seni çok seviyorum. Mekânın cennet olsun güzel gözlü annem” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Şükran Hünel, 21 Mayıs’ta İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, Aslı Hünel ile ağabeyi Saruhan Hünel gözyaşlarına boğuldu.

ANNE ÖZLEMİ YÜREK BURKTU

Annesinin vefatı sonrası zor günler geçiren Saruhan Hünel, annesine duyduğu özlemi dile getiren yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, “Ben şimdi size annesiz geceleri, ıslanan yastığı tersine çevirip uyumayı nasıl anlatayım?” sözleriyle yaşadığı derin acıyı takipçileriyle paylaştı.



