Seda Sayan'dan Erol Köse itirafı: 'Rahmetlinin kafasına çanta patlattım'

Türk müziğinin ve televizyon dünyasının popüler ismi Seda Sayan, bir dönem mahkemelik de olduğu ünlü yapımcı Erol Köse ile ilgili gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Köse ile geçmişte yaşadığı husumete değinen Sayan, aralarındaki kavganın fiziksel boyutunu açık yüreklilikle dile getirdi.

"ÇANTAYLA DÖVDÜM"

Kavganın çıkış nedenini ilk kez açıklayan Sayan, Erol Köse’nin bir arkadaşını hırsızlıkla suçlaması üzerine sinirlerine hakim olamadığını belirtti. O anları kendine has üslubuyla anlatan sanatçı, "Rahmetliyi dövdüm ya. Balenciaga çantayı kafasına patlattım. Döverim, pis döverim" şeklinde konuştu.





Sayan, sözlerini bitirirken; "Allah rahmet eylesin, o yattıkça biz yaşayalım, tövbe tövbe" diyerek tartışmalı bir final yaptı.