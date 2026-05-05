Cumhuriyet Gazetesi Logo
Seda Sayan'dan Erol Köse itirafı: 'Rahmetlinin kafasına çanta patlattım'

Seda Sayan'dan Erol Köse itirafı: 'Rahmetlinin kafasına çanta patlattım'

5.05.2026 15:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Seda Sayan'dan Erol Köse itirafı: 'Rahmetlinin kafasına çanta patlattım'

Ünlü sanatçı Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren yapımcı Erol Köse ile geçmişte yaşadığı fiziksel kavganın detaylarını ilk kez paylaştı.

Türk müziğinin ve televizyon dünyasının popüler ismi Seda Sayan, bir dönem mahkemelik de olduğu ünlü yapımcı Erol Köse ile ilgili gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Köse ile geçmişte yaşadığı husumete değinen Sayan, aralarındaki kavganın fiziksel boyutunu açık yüreklilikle dile getirdi.

"ÇANTAYLA DÖVDÜM"

Kavganın çıkış nedenini ilk kez açıklayan Sayan, Erol Köse’nin bir arkadaşını hırsızlıkla suçlaması üzerine sinirlerine hakim olamadığını belirtti. O anları kendine has üslubuyla anlatan sanatçı, "Rahmetliyi dövdüm ya. Balenciaga çantayı kafasına patlattım. Döverim, pis döverim" şeklinde konuştu.

Image

 Sayan, sözlerini bitirirken; "Allah rahmet eylesin, o yattıkça biz yaşayalım, tövbe tövbe" diyerek tartışmalı bir final yaptı.

İlgili Konular: #Seda Sayan #Erol Köse

İlgili Haberler

Seda Sayan'dan radikal İstanbul önerisi: 'İstanbul'a pasaportla girilmeli!'
Seda Sayan'dan radikal İstanbul önerisi: 'İstanbul'a pasaportla girilmeli!' İstanbul’daki toplu taşıma kalabalığı ve hijyen sorunlarından dert yanan bir vatandaşın "İstanbul’a pasaportla girilsin" önerisine Seda Sayan’dan destek geldi. Vatandaşın isyanını haklı bulan Sayan, "İstanbul o kadar güzel bir yer ki, İstanbul’da İstanbullu yok; herkes var" diyerek Celal Şengör’ün geçmişteki benzer önerisini hatırlattı.
Seda Sayan yapay zekanın azizliğine uğradı: Euphoria yıldızlarını Türk sandı!
Seda Sayan yapay zekanın azizliğine uğradı: Euphoria yıldızlarını Türk sandı! Ünlü sanatçı Seda Sayan, sosyal medyada yapay zeka ile üretilen bir görseli gerçek sanınca magazin gündemine bomba gibi düştü. Dünyaca ünlü dizi Euphoria’nın oyuncularını kendisine asker selamı verirken gören Sayan’ın duygusal paylaşımı, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
Erol Köse'nin hayatını kaybetmesinin ardından Seda Sayan'dan açıklama: 'Zamanında çok beddua etmiştim...'
Erol Köse'nin hayatını kaybetmesinin ardından Seda Sayan'dan açıklama: 'Zamanında çok beddua etmiştim...' Yapımcı Erol Köse’nin hayatını kaybetmesinin ardından konuşan şarkıcı Seda Sayan, geçmişte yaşadıkları gerilime atıfta bulunarak “Özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında” dedi.