Seda Sayan yapay zekanın azizliğine uğradı: Euphoria yıldızlarını Türk sandı!

Seda Sayan yapay zekanın azizliğine uğradı: Euphoria yıldızlarını Türk sandı!

27.04.2026 10:57:00
Haber Merkezi
Seda Sayan yapay zekanın azizliğine uğradı: Euphoria yıldızlarını Türk sandı!

Ünlü sanatçı Seda Sayan, sosyal medyada yapay zeka ile üretilen bir görseli gerçek sanınca magazin gündemine bomba gibi düştü. Dünyaca ünlü dizi Euphoria’nın oyuncularını kendisine asker selamı verirken gören Sayan’ın duygusal paylaşımı, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Türkiye’nin en ikonik figürlerinden biri olan, enerjisi ve dobra çıkışlarıyla yıllardır gündemden düşmeyen Seda Sayan, bu kez teknolojiyle olan imtihanıyla sosyal medyayı ikiye böldü. Instagram hesabını aktif kullanan ve attığı her adımla konuşulan Sayan, yapay zeka aracılığıyla hazırlanan bir görseli gerçek zannederek paylaşınca sosyal medyada "boomer" tartışmalarının fitilini ateşledi.

EUPHORİA YILDIZLARINI TÜRK HAYRANI SANDI

Söz konusu olayda; dünyaca ünlü gençlik dizisi Euphoria'nın başrol oyuncularının yer aldığı bir görsel kullanıldı. Yapay zeka ile manipüle edilen karede, Hollywood yıldızlarının bir sınıf ortamında televizyona bakarak Seda Sayan’a asker selamı verdiği görülüyordu. Görselin kurgu olduğunu fark etmeyen ünlü sanatçı, bu kareyi büyük bir beğeniyle kendi hikayesinde paylaştı.

"YAAAA BEN SİZİ YERİMMM"

Gördüğü manzara karşısında duygulanan Seda Sayan, paylaşımına “Yaaaa ben sizi yerimmm” notunu düşerek takdirini dile getirdi. Ancak kısa bir süre sonra fotoğraftaki kişilerin yabancı oyuncular olduğu ve görselin tamamen dijital ortamda üretildiği ortaya çıkınca sosyal medya adeta yıkıldı.

