Seda Sayan'dan radikal İstanbul önerisi: 'İstanbul'a pasaportla girilmeli!'

Her açıklamasıyla gündemi sarsan Seda Sayan, YouTube programında İstanbul’un kronikleşen nüfus ve ulaşım sorununu masaya yatırdı. Programda mikrofon uzatılan bir vatandaşın, metrolardaki yoğunluktan ve ter kokusundan şikayet ederek sunduğu "İstanbul’a pasaportla girilmeli" önerisi, Sayan’dan tam destek aldı.

"İSTANBUL'DA İSTANBULLU YOK"

Vatandaşın koku ve kalabalığa dair isyanını değerlendiren Sayan, bu fikrin yeni olmadığını hatırlatarak ünlü yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör’e atıfta bulundu. Sayan, şu ifadeleri kullandı:

" 'İstanbul’a pasaport vereceksin' diyor ya, bunu Celal Şengör Hocamız da söylemişti; İstanbul’a pasaportla girilmeli. Fazla kişi girmeyecek, nüfus azalacak. İstanbul o kadar güzel bir yer ki, İstanbul’da İstanbullu yok; herkes var."

SELENA GOMEZ’İN EŞİNE HİJYEN RESTİ

Programın devamında dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez'in eşi Benny Blanco'nun hijyen alışkanlıkları ve dağınık görüntüsü hakkında da konuşan Sayan, yine çok konuşulacak bir tepki verdi.



Blanco'nun kirli ayaklarını öpen Gomez’e ve eşinin bakımsızlığına dair iddialara yüzünü ekşiterek yanıt veren sanatçı, "Ben onu evlere barklara sokmam. Pis, iğrenç! Yedi gün aynı çamaşır giyilir mi? Ben adamı ensesinden tutar atarım" diyerek titizliğini bir kez daha vurguladı.



