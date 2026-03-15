Şehrin gürültüsünden rahatsız oldu: Morrissey uykusuz kaldığı için konserini iptal etti

Dünya müziğinin aykırı ve tartışmalı ismi Morrissey, İspanya’da sahne alması beklenen Valencia konserini, festival gürültüsü nedeniyle uykusuz kaldığı gerekçesiyle gerçekleştirmeyeceğini duyurdu. Sanatçının ekibi, Valencia'daki Las Fallas Festivali sırasında oteldeki gürültünün dinlenmeyi imkansız kıldığını savundu.

"UYUŞUK BİR DURUMA GİRDİ"

Yapılan resmi açıklamada, iki günlük kara yolculuğunun ardından otele ulaşan sanatçının; yüksek sesli tekno müzik, megafon anonsları ve festival kalabalığı nedeniyle geceyi uykusuz geçirdiği belirtildi. Açıklamada, "Bu deneyim Morrissey'i uyuşuk bir duruma soktu" ifadesine yer verilirken, ünlü şarkıcı konakladığı oteli "tarif edilemez bir cehennem" olarak niteledi ve kendini toparlamasının bir yıl süreceğini iddia etti.

İPTAL SİCİLİ KABARIK

Hayranlarının yaptığı hesaplamalara göre Morrissey, The Smiths döneminden bu yana kariyeri boyunca 400’den fazla konseri iptal etti. Sanatçının son 100 konserinin neredeyse yarısını gerçekleştirmemiş olması dikkat çekiyor. Morrissey'in geçmişteki ilginç iptal gerekçelerinden bazıları şöyle:

2004: Özel uçağındaki teknik sorunlar.

2014: Varşova'da bir seyircinin hakaret ettiği iddiasıyla sahneyi 25. dakikada terk etmesi.

Geçen yıl: Madrid'deki botanik bahçesi konserinin iptali.

TÜRKİYE KONSERİNİ DE İPTAL ETMİŞTİ

Morrissey'in iptal kararları Türkiye'deki dinleyicilerini de mağdur etmişti. Sanatçının 16 ve 19 Aralık 2025 tarihlerinde Türkiye'de vermesi planlanan konserler, İsrail'e verdiği destek nedeniyle gelen yoğun tepkiler üzerine iptal edilmişti.