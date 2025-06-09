Selin İmer'den eşi Mustafa Ceceli'ye 'saç hediyesi'

Mustafa Ceceli ile 2017 yılında evlenen Selin İmer, katıldığı bir programda eşiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Evlilikleriyle sık sık gündeme gelen ünlü çiftin özel hayatına dair bu kez ilginç bir hediye detayı dikkat çekti.

İmer, eşinin doğum gününde sıra dışı bir sürprize imza attığını belirterek, "Bu doğum günü değil, bir evvelki doğum gününde kendisine 7 bin kök saç hediye ettim" sözleriyle izleyenleri şaşırttı.

İmer'in esprili açıklaması, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

SELİN İMER KİMDİR?

14 Ocak 1983 tarihinde dünyaya gelen Selin İmer, iş insanı İnsel İmer ve Canan İmer’in kızıdır. Eğitim hayatına İtalyan Ortaokulu ve MEF Okulları’nda başlayan İmer, ardından Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek psikoloji, moda ve reklamcılık alanlarında eğitim aldı.

Sosyal çevresi, tarzı ve iş hayatındaki başarılarıyla adından söz ettiren İmer, 2017 yılında ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli ile evlenerek magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.