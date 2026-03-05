Serdar Ortaç hayranlarını korkuttu: Yürümekte zorluk çekti!

Türk pop müziğinin bir dönemine damga vuran isimlerden Serdar Ortaç, uzun süredir pençesinde olduğu MS hastalığının ağırlaşan etkileriyle gündemde. Bursa’da bir mekan açılışına katılan ünlü sanatçının kameralara yansıyan son hali, hastalığın fiziksel tahribatını bir kez daha gözler önüne serdi.

DESTEK ALMADAN YÜRÜYEMEDİ

Açılış töreni boyunca ayakta durmakta ciddi şekilde zorlandığı gözlenen Ortaç, mekanda ilerlerken sürekli çevresindeki görevlilerden destek almak zorunda kaldı. Konuşurken de zaman zaman güçlük çektiği fark edilen ünlü şarkıcının bu görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada paylaşılarak çok sayıda "geçmiş olsun" mesajı aldı.

"ANNEM 'ALLAH SENİ SINIYOR' DEDİ"

Hastalık süreciyle birlikte hayat felsefesinin değiştiğini her fırsatta dile getiren Ortaç, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda samimi itiraflarda bulunmuştu. Gençlik yıllarındaki egolarından arındığını belirten sanatçı, annesinin kendisine rehberlik ettiğini şu sözlerle anlatmıştı:

"Eskiden çok küstahtım, egolarım vardı. Ayağım bu hale gelince annem 'Allah seni sınıyor oğlum' dedi. Bu bir imtihansa bir şeyleri düzeltmem gerekiyordu. Önce ukalalığı bıraktım, sonra herkesi eşit görmeyi öğrendim. Hastalık gelince hayat daha kıymetli oldu."

"TEK İSTEĞİM HUZUR"

Yaşadığı fiziksel kısıtlamaların kendisini manevi bir yolculuğa çıkardığını ifade eden Ortaç, sağlık özlemini ise çarpıcı bir cümleyle özetledi:



"Dünyaları verseler, okyanus kadar kızla evlendirseler; hepsini bırakır, sadece ayağımı geri versinler ve huzurla öleyim derim."