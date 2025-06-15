Sessizliğini bozdu... Deniz Bulutsuz'dan Ozan Güven açıklaması!

Oyuncu Ozan Güven ile eski sevgilisi Deniz Bulutsuz arasında yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran şiddet iddialarıyla ilgili davada karar verildi. Beş yıl süren hukuki sürecin ardından mahkeme, Ozan Güven’i "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. "Cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hakaret" suçlarından ise beraatine karar verildi. Deniz Bulutsuz hakkında ise "basit yaralama" suçlamasından beraat kararı çıktı.





"KAZANDIM, CEZAEVİNE GİRECEĞİ GÜNÜ BEKLİYORUM"

Kararın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Deniz Bulutsuz, uzun süren sürecin sonunda adaletin yerini bulduğunu ifade etti. Bulutsuz, "Dün, 5 sene önce ağır fiziksel şiddetine maruz kaldığım Ozan Güven’e karşı açtığım davada mahkeme kendisine mahkûmiyet kararı verdi. Ben ise bana atılan tüm suçlamalardan beraat ettim. Bugün itibarıyla, ertelemeye tabi tutulmayan bu cezanın uygulanacağı ve cezaevine gireceği günü bekliyorum. Büyük bir mutlulukla yazıyorum ki kazandım," ifadelerini kullandı.





"KADINA ŞİDDET UYGULAYAN BİRİNİN HAPİSLE CEZALANDIRILDIĞINI GÖRMEK MUHTEŞEM BİR HİS"

Bulutsuz, açıklamasında yaşadığı süreci ve hislerini şöyle dile getirdi:

"Beş sene süren bir savaşın içerisinden kazanarak çıkmak ve kadına şiddet uygulayan birinin hapisle cezalandırıldığını görmek muhteşem bir his. Davayı açarken iki amacım vardı: Biri bana yapılan haksızlığa karşı hakkımı aramak, diğeri ise fiziksel ya da mental şiddete maruz kalan kadınların seslerini çıkarmaktan korkmamasına biraz olsun ilham olmak. Umarım bu karar, ikincisi için emsal teşkil eder."

Sözlerini teşekkür ederek tamamlayan Bulutsuz, "Avukatlarıma ve süreçte bana destek olan herkese sonsuz minnettarım. Kötünün cezasız kalmadığını gördüğümüz daha nice günlere" dedi.