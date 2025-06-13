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Ozan Güven'in yargılandığı 'kadına şiddet' davasında karar çıktı!

Ozan Güven'in yargılandığı 'kadına şiddet' davasında karar çıktı!

13.06.2025 15:22:00
Güncellenme:
DHA
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Ozan Güven'in yargılandığı 'kadına şiddet' davasında karar çıktı!

Son dakika haberi... Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz'un birbirlerinden karşılıklı şikâyetçi oldukları, davada karar çıktı. Ozan Güven'in 'cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından beraatine, 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Deniz Bulutsuz'un ise 'basit yaralama' suçundan beraatine hükmedildi.

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in birbirlerinden karşılıklı şikâyetçi oldukları davanın duruşması, İstanbul Adalet Sarayı 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Tarafların karşılıklı şikâyetçi oldukları davada mahkeme kararını açıkladı. Ozan Güven'in 'cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından beraatine, 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi. Deniz Bulutsuz'un ise 'basit yaralama' suçundan beraatine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

İddianamede, 13 Haziran 2020'de gece saatlerinde Ozan Güven'in evinde olan çiftin, arkadaşlarının evinde başladıkları tartışmanın yeniden alevlendiği, Güven'in abajur ve elleriyle vurarak Deniz Bulutsuz'u darbettiği ifade edilmişti. Deniz Bulutsuz'un çenesinden yaralanmasına neden olduğu iddia edilen abajur silah sayılmıştı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılama sürecinde, mahkeme Deniz Bulutsuz'un vücudundaki yaralara ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan kesin rapor istemişti. Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen ilk raporda, Deniz Bulutsuz'daki yaralanmanın yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, vücudunda kemik kırığı tanımlanmadığı, yüzünde sabit iz niteliğinde olmadığı, organların birinin işlevinde zayıflaması ya da yitirilmesi niteliğinde herhangi bir anatomik eksiklik veya fonksiyonel bozukluk tarif ve tespit edilemediği kaydedilmişti.

Mütalaada Güven'in 'kasten yaralama' ve 'hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 6 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasına, hakaret suçundan ise beraatine karar verilmesi talep edildi. Bulutsuz'un ise 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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