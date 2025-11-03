Sevenlerini korkuttu: Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı!

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül’den sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Morgül, sosyal medya hesabından hastane odasından bir video paylaştı.

Videoda nefes almakta zorlandığı ve konuşurken güçlük çektiği görülen sanatçı, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Morgül, “3 gün boyunca burada tedavi olmak zorundayım. Çok yoğun tempo ve annemi kaybetmenin derin üzüntüsü zaman zaman beni hastanelik ediyor. Dualarınızı bekliyorum.” ifadeleriyle sevenlerine seslendi.

Paylaşımının ardından ünlü sanatçının sağlık durumu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sevenleri, Morgül’e geçmiş olsun mesajları yağdırdı.