Şevval Sam: 'Şarkı söylemeyi yeni öğrendim'

Ünlü sanatçı Şevval Sam, katıldığı bir radyo programında yaptığı samimi açıklamalarla dinleyicilerini şaşırttı.

52 yaşında olmasına rağmen müzik yolculuğunun hâlâ sürdüğünü belirten Sam, “Şarkıyı söylemek sadece o sesi çıkarmaktan ibaret değil. Şarkı söylemeyi yeni öğrendiğimin farkına vardım” ifadelerini kullandı. Sanatçı, bazı eski kayıtlarını dinlemekten hoşlanmadığını da itiraf ederek kariyerine dair içten açıklamalarıyla dikkat çekti.

Öte yandan Şevval Sam, geçtiğimiz aylarda tarzında yaptığı değişiklikle de gündeme gelmişti. Antalya’daki konserine çıkmadan önce yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, “Çok uzun zamandır böyle bir değişiklik yapmamıştım. Sürprizimi ilk kez sizinle paylaşmak istedim. Hayatta değişimi sevdiğimi biliyorsunuz, umarım sizler de beğenmişsinizdir” demişti.

“Yeni imaj yeni repertuar demektir” diyen Sam, sözlerine şöyle devam etmişti:



“Birazdan sahneye çıkacağım. İlk defa böyle çıkacağım için ‘Şevval ne yapmış?’ demeyin diye sizinle paylaşmak istedim. Çok rahat. Bazen alışkanlıklarımızdan vazgeçmek enerjimizi tazeliyor. Değişiklik iyidir, ben beğendim, umarım siz de beğenmişsinizdir. Enerjilerimizi tazelemek iyi gelir diye düşünüyorum. Görüşlerinizi ve yorumlarınızı merak ediyorum. 20 senedir ilk defa böyle bir saç yapıyorum.”