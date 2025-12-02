Sienna Miller, ikinci kez bebek bekliyor

43 yaşındaki oyuncu Sienna Miller, uzun süredir birlikte olduğu 28 yaşındaki meslektaşı Oli Green ile bebek beklediklerini duyurdu. Çift, birlikte katıldıkları bir ödül töreninde müjdeyi paylaşırken, Miller’ın belirginleşen karını dikkat çekti.

İKİNCİ KEZ ANNE OLACAK

Sienna Miller, daha önce oyuncu Tom Sturridge ile olan ilişkisinden Marlowe adında bir kıza sahip. Bu yeni hamileliğiyle ünlü oyuncu ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.



Oli Green ise ilk kez baba olmanın heyecanını yaşıyor.

“KISA SÜREDE ÂŞIK OLDUM”

Miller, daha önce bir röportajında Oli Green hakkında, “Ciddiye almayı beklemiyordum ama çok kısa sürede âşık oldum” ifadelerini kullanmıştı.