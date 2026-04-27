Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu itirafı: 'Ruh eşini bulmak büyük şans'

27.04.2026 09:28:00
Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, katıldığı programda eşi Kenan İmirzalıoğlu ile olan evliliğinden annelik deneyimine kadar özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. "Ruh eşimi buldum" diyen Kobal, eşiyle tanışma hikayesini ve evlilik teklifinin perde arkasını ilk kez paylaştı.

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren ve bu mutlu evliliğinden Lalin ile Leyla adında iki kız çocuğu bulunan Sinem Kobal, bir süredir uzak kaldığı ekranlara konuk olduğu programla geri döndü.

Empati programında Ahmet Mümtaz Taylan’ın sorularını yanıtlayan Kobal, kariyer basamaklarından özel hayatının bilinmeyenlerine kadar pek çok konuda dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KENAN’IN BENİ TANIMA ÇABASI DEVREYE GİRDİ"

Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma sürecini anlatan Kobal, aşkın tarif edilemez bir duygu olduğunu vurguladı. İlk kez bir arkadaşının yılbaşı etkinliğinde uzun süre sohbet ettiklerini belirten ünlü oyuncu, o dönemde aşkı aramadığını ancak İmirzalıoğlu’nun ilgisinin süreci başlattığını söyledi:

"Kenan’ın bir aurası olduğu için ilk etapta durumu anlayamadım. O dönem aşkı aradığım bir süreç değildi. Kenan’ın beni tanımak istemesi ve çabası devreye girdi. Kenan ile aşık olduğumuz ana şahitlik etmek çok kıymetliydi."

EVLİLİK TEKLİFİNDE 1 YIL DETAYI

Romantik bir çift olduklarını ifade eden Kobal, evlilik teklifine dair daha önce duyulmamış bir detayı da paylaştı. İmirzalıoğlu’nun kendisine "Sana aşık oldum" dediği tarihten tam bir yıl sonra evlenme teklif ettiğini açıklayan güzel oyuncu, "Gerçekten hayatta ruh eşim dediğin kişiyi bulmak büyük bir şans. İkimiz de bu evliliğe emek vermeye gönüllüyüz" dedi.

"KIZLAR KENAN’IN KÖŞELERİNİ YUMUŞATTI"

Annelik serüvenine de değinen Sinem Kobal, ikinci hamileliğini öğrendiğinde yaşadığı kaygıları dürüstçe dile getirdi. Lalin henüz 10 aylıkken Leyla’ya hamile olduğunu öğrenince "İkisine nasıl yeteceğim?" diye ağladığını söyleyen Kobal, Kenan İmirzalıoğlu’nun babalığını ise şu sözlerle övdi:

"Doğum yolculuğundan itibaren eşim hep yanımdaydı. Kızlar, Kenan’ın bazı köşelerini yumuşattı. Merhameti ve vicdanı çok güçlü bir adamdır."

MUTFAK İTİRAFI: "ET PİŞİRMEYİ ÇOK SEVİYOR"

Mutfakla arasının pek iyi olmadığını itiraf eden Kobal, evin mutfak şefinin Kenan İmirzalıoğlu olduğunu söyledi. Eşinin et yemekleri konusunda uzman olduğunu belirten Kobal, birlikte bir projede yer alma fikrine de açık kapı bıraktı: "Birlikte bir şey üretmek çok isteriz ama bunun için hikayenin çok özel olması gerekiyor."

