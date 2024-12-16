Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu'na övgü dolu sözler: 'Kenan şahane bir baba'

Yayınlanma: 16.12.2024 - 12:22

Güncelleme: 16.12.2024 - 12:22

Uzun bir aradan sonra "Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle beyazperdeye dönen ünlü oyuncu Sinem Kobal, A Para’da yayınlanan "Biz Bize" programında özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Kobal, 2020’de ilk kızı Lalin’i, 2022’de ise ikinci kızı Leyla’yı kucağına almıştı. Ekranlardan uzak kaldığı dönemde çocuklarıyla ilgilenen ünlü oyuncu, 7 yıl aradan sonra setlere dönmenin heyecanını yaşadığını belirtti.

"RAHATÇA ÇALIŞTIM, AİLEM ÇOK DESTEK OLDU"

İki çocuk annesi olarak setlere dönmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Sinem Kobal, ailesinin desteğinin önemine dikkat çekerek, "Aklım kalmadan rahatça çalıştım. Annem de Kenan da çok yardımcı oldu" dedi.

Çocuklarıyla ilgili duygularını paylaşan Kobal, "Kızlar, Kenan’a da bana da çok düşkün. Anne olduktan sonra duygu haznemin ne kadar geniş olduğunu keşfettim" ifadelerini kullandı.







"KENAN ÇOK ŞAHANE BİR BABA OLDU"

"Kenan İmirzalıoğlu nasıl bir baba oldu?" sorusunu yanıtlayan Kobal, eşinin babalık rolünü büyük bir başarıyla üstlendiğini vurguladı:



"Kenan çok şahane bir baba oldu. Çok şanslıyız. Kızlarla çok güzel bir bağları var. Onları öyle görünce ben de çok duygulanıyorum."

Kobal, büyük kızı Lalin’in kardeşi Leyla ile ilişkisini de şu sözlerle anlattı:



"Lalin ablalık yapıyor ama her kardeş arasında olduğu gibi arada hır gür çıkıyor. 'Büyüyünce bize teşekkür edeceksiniz' diyoruz."







"MUTFAKTA KENAN DAHA BECERİKLİ"

Evliliklerinin çok iyi gittiğini belirten ünlü oyuncu, mutfakta eşinin kendisinden daha yetenekli olduğunu itiraf etti:



"Mutfakla aram hiç yok. Kenan benden daha becerikli, onun elinden daha çok yemek yiyoruz."

Kobal, evdeki düzeni de şu sözlerle anlattı:



"Kızların yemek ve uyku saatlerine dikkat ediyoruz. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinde mutlaka sofrada bir arada olmaya çalışıyoruz."

Sinem Kobal, aile olmanın ve çocuklarıyla geçen zamanın hayatındaki en kıymetli anlar olduğunu vurgulayarak, sevenleriyle yeniden buluşmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.