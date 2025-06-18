Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu’na romantik doğum günü kutlaması

Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu’na romantik doğum günü kutlaması

18.06.2025 10:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu’na romantik doğum günü kutlaması

Sinem Kobal, kendisi gibi oyuncu eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı romantik karelerle kutladı.

2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal, 2020’de ilk kızı Lalin’i, 2022 yılında ise ikinci kızı Leyla’yı kucağına almıştı. Gözlerden uzak, sade yaşam tarzlarıyla bilinen ünlü çift, özel hayatlarını genellikle kameralardan uzak tutmayı tercih ediyor.

KENAN İMİRZALIOĞLU 50 YAŞINA GİRDİ

Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, 50. yaşını kutladı. Eşi Sinem Kobal ise bu özel günü romantik bir şekilde sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla kutladı. Kobal, birlikte verdikleri pozların altına "İyi ki doğdun sevgilim" notunu ekledi.


"BİRLİKTE DANS ETMEYİ ÇOK SEVİYORUZ"

Öte yandan Sinem Kobal, aylar önce takipçilerinden gelen soruları yanıtlamıştı. Ünlü oyuncuya yöneltilen "Kenan Bey’le ilişkinizde en sevdiğiniz alışkanlığınız ya da birlikte yapmayı en çok sevdiğiniz şey ne?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Çok tatlısınız, beraber eğlenmeyi çok seviyoruz. Birlikte dans etmek diyebilirim buna. Biz ikimiz de çok doğal, kendi halinde ilişkimizi yaşamayı seviyoruz."

YENİ FİLMİYLE EKRANLARA DÖNDÜ

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, “Her Şeyin Başı Merkür” filmiyle yeniden izleyici karşısına çıkarak hayranlarını sevindirdi.

İlgili Konular: #Kenan İmirzalıoğlu #Sinem Kobal

İlgili Haberler

Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal'dan yıllar sonra aynı poz!
Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal'dan yıllar sonra aynı poz! Fahriye Evcen, Aslı Enver ve Sinem Kobal yıllar sonra bir davette buluşarak çekildikleri karelerle sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a övgü dolu sözler: 'Dönüşü gerçekten çok güzel'
Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a övgü dolu sözler: 'Dönüşü gerçekten çok güzel' Oyuncu Sinem Kobal, uzun bir aranın ardından başrolünde yer aldığı "Her Şeyin Başı Merkür" isimli filminin galasına eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte katıldı. Galada, Kenan İmirzalıoğlu, eşi Kobal’a övgüde bulunarak, "Sinem'in uzun bir aradan sonra dönüşü gerçekten çok güzel. Umuyorum ki çok güzel bir iş çıkmıştır" dedi.
Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu'na övgü dolu sözler: 'Kenan şahane bir baba'
Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu'na övgü dolu sözler: 'Kenan şahane bir baba' Ünlü oyuncu, ailesinin desteğiyle rahat çalıştığını belirtirken, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun babalıkta çok becerikli olduğunu itiraf etti. "Aile olmak çok kıymetli" diyen Kobal, "Evliliğimizde çok şükür her şey yolunda" dedi.