Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu’na romantik doğum günü kutlaması

2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Sinem Kobal, 2020’de ilk kızı Lalin’i, 2022 yılında ise ikinci kızı Leyla’yı kucağına almıştı. Gözlerden uzak, sade yaşam tarzlarıyla bilinen ünlü çift, özel hayatlarını genellikle kameralardan uzak tutmayı tercih ediyor.

KENAN İMİRZALIOĞLU 50 YAŞINA GİRDİ

Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, 50. yaşını kutladı. Eşi Sinem Kobal ise bu özel günü romantik bir şekilde sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla kutladı. Kobal, birlikte verdikleri pozların altına "İyi ki doğdun sevgilim" notunu ekledi.





"BİRLİKTE DANS ETMEYİ ÇOK SEVİYORUZ"

Öte yandan Sinem Kobal, aylar önce takipçilerinden gelen soruları yanıtlamıştı. Ünlü oyuncuya yöneltilen "Kenan Bey’le ilişkinizde en sevdiğiniz alışkanlığınız ya da birlikte yapmayı en çok sevdiğiniz şey ne?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Çok tatlısınız, beraber eğlenmeyi çok seviyoruz. Birlikte dans etmek diyebilirim buna. Biz ikimiz de çok doğal, kendi halinde ilişkimizi yaşamayı seviyoruz."

YENİ FİLMİYLE EKRANLARA DÖNDÜ

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, “Her Şeyin Başı Merkür” filmiyle yeniden izleyici karşısına çıkarak hayranlarını sevindirdi.