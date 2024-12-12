Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a övgü dolu sözler: 'Dönüşü gerçekten çok güzel'

Yayınlanma: 12.12.2024 - 17:50

Güncelleme: 12.12.2024 - 17:50

Her Şeyin Başı Merkür adlı filmin galası, Atlas 1948 Sineması'nda düzenlendi. Filmde başrolleri Sinem Kobal, Seyit Alp Navruz ve Devrim Yakut paylaşıyor. Ayşe Balıbey'in aynı adlı eserinden esinlenerek beyazperdeye uyarlanan film, astroloji temalı bir hikayeye sahip.

Gecede, Kenan İmirzalıoğlu, filmle ilgili kısa bir izlenim de paylaştı:



“Filmin birazını izleyebildim. Sinem’in uzun bir aradan sonra dönüşü gerçekten çok güzel. Sete her gün ayrı bir heyecanla gidiyordu. Umuyorum ki çok güzel bir iş çıkmıştır."







İmirzalıoğlu, astrolojiyle ilgili soruları yanıtlayarak espri yaptı, "Her şeyin başı Merkür" diyerek, retro dönemine dair de şunları ekledi:



"Öyle miymiş? Zaten Merkür gidiyor, Venüs geliyor, bir retro oluyor, ortalık karışıyor. Eskiden sadece dolunay bilirdik ama şu an retromuz gayet iyi gidiyor."



Sinem Kobal, evlenmeden önce burç uyumlarına bakıp bakmadıkları sorusuna, "Biz bakmadık ama bizim adımıza bakan arkadaşlarımız vardı, olumlu yöndeydi" diyerek yanıt verdi.







Kenan İmirzalıoğlu ise, "O anda Sinem’e karşı öyle bir his içindeydim ki astroloji tamamen olumsuz bile olsa umurumda olmazdı" dedi.

Astrolojiye ilgi duyup duymadıkları sorusuna Kobal, "Her şeyi araştırmayı seven biriyim. Astrolojiyi de araştırıyorum ama kararlarımı kendi süzgecimden geçiriyorum. Sadece astrolojiye göre hareket ettiğim söylenemez" şeklinde açıklama yaptı.