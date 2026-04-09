Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı

9.04.2026 17:36:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Şarkıcı Yusuf Güney, katıldığı bir dijital platformdaki yayında 'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Güney, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir dijital platformda yayınlanan programa katılan Yusuf Güney'in 'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandığını tespit etti.

Yapılan incelemelerde, 'Ayahuska Çayı' içerisinde bulunan DMT maddesinin, yasaklı maddeler arasında yer aldığı belirlendi. Çalışmaların devamında Güney bugün gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Güney, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 AYAHUSKA ÇAYI YÜZÜNDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ünlülere yönelik operasyonlar kapsamında yeni bir gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Şarkıcı Yusuf Güney, ünlülere yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alındı.

Güney'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Başsavcılığın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında, dijital platformda yayınlanan programa konuk olan Y.G. isimli şahsın, uyuşturucu/ uyarıcı etken maddesi içerdiği anlaşılan Ayahuska çayını özendirici açıklamalarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine şüpheli şahsın 09.04.2026 tarihinde gözaltına alınmasına karar verilmiştir."

İlgili Konular: #yusuf güney

İlgili Haberler

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den açıklama 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında saç ve kan örneği alınan şarkıcı Yusuf Güney'in test sonucu pozitif çıktı. Ünlü isim, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yusuf Güney'in uyuşturucu testi sonucu açıklandı Uyuşturucu soruşturması kapsamında Yusuf Güney’den alınan kan ve saç örneklerine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunda Güney'in saç örneğinde uyuşturucu madde kullanımına ilişkin bulgular yer aldı. Güney, 22 Aralık'ta ifade vermişti.
Son dakika... Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı Son dakika haberi... Şarkıcı Yusuf Güney, ünlülere yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alındı. Güney'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.