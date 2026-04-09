Son dakika... Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir dijital platformda yayınlanan programa katılan Yusuf Güney'in 'Ayahuska Çayı'na özendirici ifadeler kullandığını tespit etti.
Yapılan incelemelerde, 'Ayahuska Çayı' içerisinde bulunan DMT maddesinin, yasaklı maddeler arasında yer aldığı belirlendi. Çalışmaların devamında Güney bugün gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen Güney, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AYAHUSKA ÇAYI YÜZÜNDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI
Ünlülere yönelik operasyonlar kapsamında yeni bir gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Şarkıcı Yusuf Güney, ünlülere yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alındı.
Güney'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Başsavcılığın konuya ilişkin açıklaması şöyle:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında, dijital platformda yayınlanan programa konuk olan Y.G. isimli şahsın, uyuşturucu/ uyarıcı etken maddesi içerdiği anlaşılan Ayahuska çayını özendirici açıklamalarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine şüpheli şahsın 09.04.2026 tarihinde gözaltına alınmasına karar verilmiştir."