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Sosyal medya hesabından paylaştı: Ezgi Mola boşanıyor!

Sosyal medya hesabından paylaştı: Ezgi Mola boşanıyor!

25.06.2025 17:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sosyal medya hesabından paylaştı: Ezgi Mola boşanıyor!

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, iş insanı Mustafa Aksakallı ile iki yıllık evliliğini sessiz sedasız sonlandırdı. Boşanma haberini doğrulayan Mola, “Hassasiyetinizi rica ediyoruz” diyerek konuyla ilgili daha fazla açıklama yapmadı.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve iş insanı Mustafa Aksakallı, iki yıllık evliliklerini İzmir Adliyesi'nde sessiz sedasız sonlandırdı. Boşanma iddiaları kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşerken, Ezgi Mola iddiaları bizzat doğruladı.

MUTLU GÖRÜNÜYORLARDI

2019 yılında aşk yaşamaya başlayan çift, 2023’te yalnızca 14 kişinin katıldığı sade bir törenle evlenmişti. Evliliklerinin ardından kısa süre sonra Ezgi Mola’nın hamile olduğu öğrenilmişti. 24 Kasım 2023’te çiftin ilk çocukları olan Can dünyaya gelmişti.


Hamilelik süreci boyunca sosyal medyada yaptığı içten ve samimi paylaşımlarla dikkat çeken Mola, doğumdan sonra oyunculuğa bir süre ara verdiğini açıklamış, oğlunu kendisi büyütmek istediğini dile getirmişti.

Çiftin özel hayatlarını göz önünde yaşamamaları nedeniyle ayrılık iddiaları kimse tarafından beklenmiyordu. Son olarak ikili, Sinan Engin'in kızının düğününde birlikte görüntülenmişti.

EZGİ MOLA'DAN AÇIKLAMA

Boşanma haberlerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Ezgi Mola’dan ilk açıklama geldi. Ünlü oyuncu, iki yıllık evliliklerinin sona erdiğini doğruladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Karşılıklı konuşarak ve anlaşarak evliliğimizi sonlandırdık. Bu konuyla ilgili hassasiyetinizi rica ediyoruz.”


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