Ezgi Mola'dan annelik açıklaması: 'Oğlumu kendime bağımlı yapmamam lazım'

Yayınlanma: 10.03.2025 - 10:58

Güncelleme: 10.03.2025 - 10:58

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, kısa bir süre önce ekranlara döndüğü "Başka Bir Gün" dizisinin yanı sıra, özel hayatıyla da gündemde. 8 Mayıs 2023’te işletmeci Mustafa Aksallı ile nikah masasına oturan Mola, 23 Kasım 2023’te oğlu Can’ı kucağına aldı.

Katıldığı bir YouTube programında annelik deneyimlerinden bahseden Mola, hamileliği sürecinde sezgilerinin çok güçlü olduğunu belirterek, "Oğlum olacağını hissettim ve bunu herkese söyledim. Hatta hamile olduğunu gizleyen bir arkadaşımı arayıp 'Dikkat et' falan demiştim" ifadelerini kullandı.

"SEZEN AKSU DESE BOZULURUM"

Mola, çocukluk anılarından bahsederken, küçükken sınıf arkadaşlarını "Sezen Aksu benim süt annem" diyerek kandırdığını söyledi. "Oğlun Can, biri için 'Benim süt annem şu kişi' dese bozulur musun?" sorusuna ise "Sezen Aksu dese bozulurum. O benim süt annem, oğlumla paylaşamam" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

"CAN'IN MERHAMETLİ BİR ÇOCUK OLMASINI ÇOK İSTİYORUM"

Mola, oğlunun geleceğiyle ilgili dileklerini de paylaştı:

"Can'ın vicdanlı, ahlaki değerleri olan, her canlıya sevgiyle yaklaşabilen, merhametli bir çocuk olmasını çok istiyorum. Centilmen bir çocuk olmasını hayal ediyorum. Dolayısıyla bu hayallerimin bazıları ona geçecek diye düşünüyorum."

"Oğlun koluna nasıl birini takıp getirse tepki gösterirsin?" sorusuna ise ünlü oyuncu, "O, birini koluna takıp getiriyorsa, onda hoşuna giden bir şey vardır. Benim de buna saygı duymam gerekir" yanıtını verdi.

"OĞLUMU KENDİME BAĞIMLI YAPMAMAM LAZIM"

Annelik sürecine dair düşüncelerini paylaşan Ezgi Mola, "Annelerin eline su dökülmez" gibi söylemleri "çok eril bulduğunu" belirtti.

"Çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılayacak olan kişiler anne ve baba. Kendimi çok önemli bir yere koymam gerektiğini düşünmüyorum. Oğlumu kendime bağımlı yapmamam lazım" diyerek anneliğe bakış açısını açıkladı.

Öte yandan, karavanla seyahate çıkma hayali olduğunu belirten ünlü oyuncu, bunu yakın süreçte gerçekleştirmeyi düşündüğünü söyledi.