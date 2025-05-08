Ezgi Mola’nın evine 'işgalciler' yerleşti

Yayınlanma: 08.05.2025 - 11:09

Güncelleme: 08.05.2025 - 12:27

Ünlü oyuncunun yurtdışı hayali, ev işgaliyle kabusa döndü

Yurtdışında ev alma modasına uyan başarılı oyuncu Ezgi Mola, hayalini kurduğu evi Barcelona’nın tarihi El Born semtinde satın alarak yeni bir başlangıç yapmıştı. Ancak bu rüya, kısa sürede tatsız bir sürprizle yerini kabusa bıraktı.

İSPANYA’DAKİ “OKUPA” TEHLİKESİ BU KEZ EZGİ MOLA’YI VURDU

Sabah’ın haberine göre; İspanya’da son yıllarda büyük bir sorun haline gelen ev işgalcileri, halk arasında “okupa” olarak biliniyor. Sahipleri uzun süre kullanmadığı evleri, sosyal ya da kültürel gerekçelerle işgal eden bu gruplar, bu kez Ezgi Mola’nın evini hedef aldı.

Mola’nın şehirde yaşayan bir arkadaşı, kontrol amacıyla gittiği evde yabancı kişilerin yaşadığını fark edince durumu hemen oyuncuya bildirdi. Bu sürpriz gelişme üzerine Mola, hukuki süreci başlattı ancak işler beklediği kadar kolay ilerlemiyor.

HUKUKİ SÜREÇ UZUN VE ZOR

İspanya’da ‘okupa’ olarak adlandırılan işgalciler, yasal boşluklardan yararlanarak evlerde aylarca hatta yıllarca kalabiliyor. Bu durum sadece yerel halkın değil, Ezgi Mola gibi pek çok yabancı yatırımcının da korkulu rüyası haline gelmiş durumda.

EVİN DEĞERİ 700 BİN EURO’DAN BAŞLIYOR

Mola’nın ev için ne kadar ödediği bilinmese de, El Born semtindeki evlerin 700 bin Euro’dan başladığı biliniyor. Şu anda Mola’nın tek hedefi, yasal yollarla evini geri almak ve yaşadığı bu talihsiz olaydan kurtulmak.