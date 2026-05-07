Sosyal medyada bot temizliği: Ünlü isimlerin takipçileri bir gecede buhar oldu!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, sahte etkileşimlerin önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir "bot hesap" temizliği başlattı. Uzun süredir aktif olmayan ve bot olduğu tespit edilen hesapların silinmesiyle birlikte, milyonlarca takipçisi olan ünlü isimlerin hesaplarında çarpıcı bir düşüş kaydedildi.

TÜRKİYE'DE ZİRVE DEĞİŞTİ

Temizlik operasyonunun yerli magazin dünyasındaki etkisi oldukça sert oldu. Yüksek takipçi sayılarıyla bilinen isimlerin bir gecede yüz binlerce takipçisini kaybettiği görüldü. İşte Instagram operasyonu sonrası düşüş yaşayan o isimler:

Demet Akalın: 600 bin

Burak Özçivit: 450 bin

Demet Özdemir: 400 bin

İrem Derici: 300 bin

Sinem Kobal: 200 bin

Çağatay Ulusoy, Pınar Deniz, Burak Deniz: 100’er bin

İREM DERİCİ'DEN İLK YORUM: "İYİ OLDU"

Takipçi kaybı yaşayan isimler arasında yer alan şarkıcı İrem Derici, yaşanan duruma esprili bir dille yaklaştı. 300 bin takipçisinin silindiğini belirten Derici, "İyi ya hıl hışır temizlensin" diyerek sahte hesap temizliğine destek verdi.

DÜNYA STARLARI MİLYONLAR KAYBETTİ

Instagram'ın operasyonu sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı; dünya yıldızları da bu temizlikten payını aldı. Global çapta yaşanan kayıplar, operasyonun boyutunu gözler önüne serdi:

Kylie Jenner: 15 milyon

Cristiano Ronaldo: 8 milyon

Selena Gomez ve Ariana Grande: 6 milyon

Justin Bieber: 5 milyon

Taylor Swift: 4 milyon

Bu büyük temizlik hamlesi, sosyal medyada "gerçek etkileşim" tartışmalarını yeniden alevlendirirken, platformun sahte popülariteyle mücadelesinin devam edeceği sinyalini verdi.