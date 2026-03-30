Sosyal medyadan duyurdu: Kubilay Aka askere gidiyor!

"Çukur", "Aşk 101" ve son olarak yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Kubilay Aka, askerlik görevini yerine getirmek için hazırlıklarını tamamladı. Hayranlarını heyecanlandıran haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Aka, geleneksel asker tıraşı fotoğraflarıyla veda mesajı verdi.

GÖREV YERİ: BİLECİK

Bedelli askerlik hakkından yararlanacağı öğrenilen 28 yaşındaki oyuncunun, vatani görevini yapacağı yer Bilecik olarak açıklandı. Kısa süre içerisinde birliğine teslim olması beklenen Aka'nın, askerlik süresince setlerden uzak kalacağı öğrenildi.

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDEYDİ

Son dönemde sadece kariyeriyle değil, özel hayatıyla da magazin manşetlerini süsleyen Kubilay Aka, meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile yaşadığı aşkla dikkat çekmişti. 2024 yılında başlayan ve yakından takip edilen bu ilişkinin, 2026 yılının başlarında sona erdiği biliniyor.