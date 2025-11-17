Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna sürpriz isim... Acun Ilıcalı açıkladı: Milli voleybolcu Survivor'da!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.11.2025 12:40:00
Haber Merkezi
Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı. Acun Ilıcalı, milli voleybolcu Meryem Boz’un yarışmada yer alacağını açıkladı.

Meryem Boz, Survivor 2026 Ünlüler & All Star Kadrosuna Katıldı

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna katılacak yeni bir ismi açıkladı.

Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre ve Serhan Onat’ın ardından milli voleybolcu Meryem Boz da Survivor yarışmasında boy gösterecek.

Acun Ilıcalı paylaşımında, “Milli voleybolcumuz Meryem Boz, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Efsane sporcumuza gönülden başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

