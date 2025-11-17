Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna sürpriz isim... Acun Ilıcalı açıkladı: Milli voleybolcu Survivor'da!

Meryem Boz, Survivor 2026 Ünlüler & All Star Kadrosuna Katıldı
Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna katılacak yeni bir ismi açıkladı.
Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre ve Serhan Onat’ın ardından milli voleybolcu Meryem Boz da Survivor yarışmasında boy gösterecek.
Acun Ilıcalı paylaşımında, “Milli voleybolcumuz Meryem Boz, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Efsane sporcumuza gönülden başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.