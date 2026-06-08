Survivor'a veda eden Murat Arkın'dan itiraf: '2,5 yıl teşhis konulamayan hastalıkla uğraştım'

Televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor Türkiye'de dün gece çarpıcı bir veda yaşandı. 7 Haziran tarihli eleme gecesinde gerçekleştirilen kritik düelloda Deniz ile karşı karşıya gelen Murat Arkın, parkurda aradığı başarıyı yakalayamayarak adaya veda eden son isim oldu.

Deniz ve Murat Arkın arasında nefes kesen düelloyu Deniz 8-0'lık net bir skorla kazanarak adada kalmayı başardı. Yarışmaya veda eden ünlü sinema sanatçısı Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın ise eleme konseyinde yaptığı açıklamalarla hem ekran başındakileri hem de yarışmacı arkadaşlarını duygulandırdı.

"BABAMI KAYBETTİKTEN SONRA ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Konseyde veda konuşması yaparken hayatının en karanlık dönemine ışık tutan Murat Arkın, Türk sinemasının usta çınarı babası Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından çok ağır sağlık sorunlarıyla boğuştuğunu ilk kez itiraf etti.

Yaşadığı zorlu süreci anlatan Arkın, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle babam Cüneyt Arkın'ı kaybettikten sonra 2,5 yıl boyunca teşhis konulamayan garip bir hastalıkla uğraştım. Sağlığım adeta dibe vurmuştu. Tam iyileşme sürecine girmişken Survivor teklifi geldi. Başta sağlık durumum nedeniyle emin olamasam da ailemin de büyük desteğiyle bu zorlu yolculuğu kabul ettim."

"KENDİME NELER YAPABİLECEĞİMİ İSPATLAMAK İSTEDİĞİM BİR MEYDAN OKUMAYDI"

Yarışmaya sadece bir şampiyonluk kupası için değil, hayata yeniden tutunmak ve bir kişisel meydan okuma gerçekleştirmek için katıldığını belirten Murat Arkın, adadaki varlığının kendi içsel savaşı olduğunu vurguladı.

Arkın, "Buraya 'ölümden döndü, dibe vurdu' denilen bir adamın neler yapabileceğini, en çok da kendime ispatlamak için geldim. Bu yüzden rakibim olduğu için değil, kendimle yarıştığım için buradayım" diyerek adaya mağrur bir şekilde veda etti.