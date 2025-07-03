Survivor Almeda Baylan'dan boşanma açıklaması

Survivor 2025’in en çok konuşulan isimlerinden Almeda Baylan, yarışma sırasında takım arkadaşlarına fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle diskalifiye edilmişti. Yarışma sonrasında estetik operasyon geçiren Baylan, müzik dünyasına adım atacağını Instagram hesabından duyurdu.

Baylan paylaşımında, "Yeni şarkılar, yeni vloglar, harika projelerle geliyorum. İnanıyorum ki siz de çok beğeneceksiniz. Her yerde olacağım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Almeda Baylan son dönemde boşanma haberleriyle de gündeme geldi. Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Ercan ile olan evliliğim an itibarıyla bitmiştir. Yarın avukatımla gereken açıklamayı yapacağız. Yarın boşanma davası açılacaktır. Teşekkürler." dedi.



