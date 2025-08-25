Survivor'da aşkı bulmuşlardı: İlayda Şeker ve İsmail Balaban ilk kez anne baba oldu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.08.2025 12:55:00
Haber Merkezi
İlayda Şeker ve İsmail Balaban, Survivor 2021’de başlayan aşklarını taçlandırarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, bebeklerine İlis adını verdi.

Survivor 2021’de tanışıp aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker ile İsmail Balaban, kısa bir süre önce ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift, bebeklerine İlis adını verdi.

Son olarak Survivor 2025’te boy gösteren Balaban ve Şeker, 2022 yılında dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz ay kızlarına kavuşan çift, mutluluklarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

İsmail Balaban, müjdeli haberi, "Çok şükür evladımızı kucağımıza almak nasip oldu. Dinine, vatanına, bayrağına bağlı, hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek nasip olsun inşallah" sözleriyle duyurdu. İlayda Şeker ise hastane odasında çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Şimdilerde ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşayan çiftin mutluluk dolu kareleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

