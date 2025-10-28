Sydney Sweeney'den botoks açıklaması

Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Sydney Sweeney, kariyerinin ilk yıllarında fiziksel görünümü nedeniyle aldığı eleştirileri anlattı.

28 yaşındaki oyuncu, Hollywood’da ün kazanmadan önce özellikle kaşları ve yüzü hakkında olumsuz yorumlarla karşılaştığını belirterek şunları söyledi:

“Biri bana yüzümü düzeltmemi, yoksa başarılı olamayacağımı söyledi. Botoks yaptırmalıydım. O zaman 16 yaşındaydım!”

Sweeney, rol için gittiği seçmelerde bile ciddiye alınmadığını dile getirerek, “Bir seçmedeydim, sahnemi okuyordum ama seçme yönetmeni bir paket cips yiyordu ve bana hiç dikkat etmiyordu,” ifadelerini kullandı.

Euphoria dizisindeki performansıyla dünya çapında tanınan yıldız, estetik müdahalelere karşı duruşunu ise net bir şekilde ortaya koydu:

“Hiçbir şey yaptırmadım. İğnelerden çok korkuyorum. Dövmem yok. Zarif bir şekilde yaşlanacağım.”

İnternette dolaşan eski fotoğrafları hakkında da konuşan Sweeney, “O fotoğrafta 12 yaşındayım. Elbette farklı görüneceğim, şimdi makyaj yapıyorum ve 15 yaş daha büyüğüm,” diyerek eleştirilere yanıt verdi.