Sydney Sweeney’den Hollywood’da olay yaratan tanıtım: Gözaltı riskiyle karşı karşıya!

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Sydney Sweeney, kendi adını taşıyan ve milyarder iş insanı Jeff Bezos tarafından desteklenen iç çamaşırı koleksiyonunun tanıtımı için Los Angeles'ta infial yaratan bir eyleme imza attı. 28 yaşındaki oyuncu, yeni koleksiyonunu tanıtmak için kentin simgesi olan Hollywood tabelasına sütyen astı.





"ÖZÜR YOK, AÇIKLAMA YOK"



Sosyal medya hesabından cesur pozlarını paylaşan Sweeney, fotoğraflarının altına "Sır sonunda ortaya çıktı. Bu, kendiniz için giydiğiniz iç çamaşırı; açıklama yok, özür yok" notunu düştü. Takipçileri tarafından "özür yok" ifadesi, ünlü tabelaya yapılan izinsiz müdahaleye bir gönderme olarak yorumlandı.





ÇİTLERİ AŞTI, HARFLERE TIRMANDI!



Sweeney tarafından paylaşılan videoda, oyuncu ve ekibinin iç çamaşırı dolu çantalarla Santa Monica Dağları'na doğru yola çıktığı görülüyor. Güvenlik önlemlerini ve sekiz metrelik çevre çitlerini aşan grup, 45 metre yüksekliğindeki dev harflere ulaştı. Görüntülerde Sweeney’in harflere tırmanmadan hemen önce "Bu hızla yakalanacağız" dediği ve tabelaya sütyenleri astıktan sonra gülerek poz verdiği anlar yer aldı.





VANDALİZM SUÇLAMASI GÜNDEMDE



Olayın ardından yetkililerden açıklama gecikmedi. Ünlü oyuncunun bölgede çekim izni olduğu doğrulanırken, Hollywood Ticaret Odası yetkilileri, tabelaya iç çamaşırı asma eyleminin bu izin kapsamında olmadığını vurguladı.

Sweeney’e gönderilen resmi e-postada, bu durumun "izinsiz giriş" veya "vandalizm" suçu teşkil edebileceği belirtildi. Hollywood Ticaret Odası’nın olayla ilgili hukuki bir süreç başlatıp başlatmayacağı ise Los Angeles kamuoyunda merak konusu oldu.