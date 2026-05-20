Tabut başında TikTok çekmişti: Umut Akyürek'in kızı Melek Bal'dan tepki çeken cenaze savunması

Dijital dünyanın hayatımızın merkezine yerleşmesiyle birlikte, sosyal medya platformlarında etkileşim uğruna aşılması güç sınırların zorlandığı örnekler her geçen gün artıyor. Bunun son örneği, sanat dünyasının tanınan çiftlerinden Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul’un kızı Melek Bal’ın dedesinin cenaze merasiminde imza attığı skandal görüntüler oldu.



Dedesinin tabutu başında video çekip TikTok'ta paylaşmasıyla şimşekleri üzerine çeken Bal, eleştirilere yönelik yaptığı son açıklamayla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"DEDEM ARKASINDAN AĞLANMASINDANSA BUNU TERCİH EDERDİ"

Cenaze evinde ve tabut başında çektiği videolar nedeniyle kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının sert tepki gösterdiği Melek Bal, eleştiri oklarına kendi hesabı üzerinden yanıt verdi. Dedesinin demans hastası olduğunu ve aralarında özel bir bağ bulunduğunu iddia eden Bal, yaptığından pişman olmadığını belirterek şu savunmayı yaptı:

"Ben dedemi çok severdim, dedem de beni çok severdi. Son dönemde demansı vardı ve her şeyi unutmaya başlamıştı ama çok neşeli bir insandı. Dedemin arkasından herkes çok ağladı, en çok da ben ağladım belki de. Dedem arkasından ağlamasındansa bunu tercih ederdi. Benim üzülmediğimi nereden biliyorsunuz? Olayın şokunun da etkisi var, o an ne yaptığımı bilmiyordum. Pişman değilim, kimse de umurumda değil."

ELEŞTİRİLERİN ORTASINDA ŞARKI REKLAMI: "HAYAT DEVAM EDİYOR"

Toplumsal yas ve saygı kültürünü hiçe saydığı gerekçesiyle eleştirilen Melek Bal, açıklamalarının devamında ise adeta pes dedirtti. Kendisine yönelik tepkileri "reklam ve prim" çabası olarak nitelendirenlere hak veren bir üslupla yeni projesinin tarihini veren Bal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni şarkım 22 Mayıs'ta çıkacak. Prim diyebilirsiniz. Hayat devam ediyor."