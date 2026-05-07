Tan Taşçı ve Cüneyt Özdemir arasında 'icazet' kavgası: Murat Dalkılıç da topa girdi!

Mustafa Sandal onuruna düzenlenen 'Saygı1' konserinde Nikbinler grubunun sergilediği performans, müzik dünyasında dijital bir devrimin mi yoksa sanatsal bir yanıltmanın mı yaşandığı tartışmasını fitilledi. 'Denize Doğru' şarkısındaki vokal yapısının yapay zekâ (AI) desteğiyle oluşturulduğu iddiaları; Tan Taşçı, Murat Dalkılıç ve Cüneyt Özdemir’i karşı karşıya getirdi.

"SİZDEN İCAZET Mİ ALACAĞIZ?"

Tartışma, gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında, yapay zekâ eleştirisi yapan sanatçılara yönelik, "Sen ne yaptın da ne söylüyorsun? Sezen Aksu konuşsa anlarım" ifadelerini kullanmasıyla alevlendi. Bu sözleri üzerine alınan Tan Taşçı, Özdemir’e sosyal medya üzerinden çok sert yanıt verdi. Taşçı, "Sizden icazet mi alacağız? Her zamanki o üstten bakan tavrınızla aksileşiyorsunuz" diyerek tepkisini dile getirdi.

ÖZDEMİR'DEN "GERİ VİTES" VE DALKILIÇ'IN ÇIKIŞI

Polemiğin büyümesi üzerine San Francisco’dan açıklama yapan Cüneyt Özdemir, sözlerinin hedefinde Tan Taşçı’nın olmadığını belirterek, "O sözleri sizin için söylememiştim. Adınızın geçmediği bir konuyu üzerinize almanız tuhafıma gitti" dedi.

Tartışmaya son noktayı koyan isimlerden biri de Murat Dalkılıç oldu. Özdemir’in yapay zekâ projelerini meşrulaştırmaya çalıştığını savunan Dalkılıç, "Sevgili Cüneyt Özdemir, beni ya da Tan’ı tanımıyor olabilirsin ama bu bizim yok olduğumuz anlamına gelmez. Bu söylemlerle insanların enstrüman çalma hevesini ellerinden alabilirsin" diyerek gazeteciye tepki gösterdi.

CEM ADRİAN'DAN NİKBİNLER'E DESTEK

Öte yandan, tartışmaların odağındaki Nikbinler grubuna Cem Adrian'dan destek geldi. Adrian, sanatçıların daha önce klip üretiminde yapay zekâ kullanırken sessiz kaldığını, ancak konu sahneye ve vokale gelince seslerinin yükseldiğini belirterek meslektaşlarını eleştirdi. Mustafa Sandal ise genç müzisyenlerin arkasında durarak performansın gerçek olduğunu savundu.