Tarkan’dan Orhan Gencebay sürprizi!

İstanbul günlerdir tek bir ismi konuştu; Megastar Tarkan. Tam 7 yıl aradan sonra Volkswagen Arena'da 10 konserlik bir seri ile hayranlarının karşısına çıkan Tarkan, önceki akşam gerçekleşen final gecesiyle maratonu noktaladı. Sahne performansı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle her gece çıtayı biraz daha yukarı taşıyan sanatçı, kapanışta Türk müziğinin yaşayan efsanesini ağırladı.

"BABA BİR MİSAFİRİM VAR"

Konserin ilerleyen saatlerinde heyecan dozunu artıran Tarkan, locada kendisini izleyen Orhan Gencebay’ı fark edince mikrofonu eline alarak şu sözlerle usta sanatçıya seslendi:

"Locaların birinde baba bir misafirim var benim. Orhan Gencebay... Orhan Baba hoş geldin, sefalar getirdin. Büyük üstad, her şarkısı olay. Müthiş."

'HATASIZ KUL OLMAZ' YANKILANDI

Selamlamanın ardından Tarkan, Gencebay’ın kültleşmiş eseri "Hatasız Kul Olmaz"ı söylemeye başladı. Orhan Gencebay'ın da bulunduğu locadan Megastar'a eşlik ettiği o anlar, salondaki binlerce kişi tarafından ayakta alkışlandı. İkilinin bu spontane düeti kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

YILDIZLAR GEÇİDİ GİBİ 10 GÜN

Tarkan’ın 10 konserlik bu özel serisi sadece hayranlarını değil, sanat dünyasının dev isimlerini de Volkswagen Arena’da buluşturdu. Megastar, serinin önceki gecelerinde Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan gibi isimleri sahnede ağırlayarak ve selamlayarak İstanbul gecelerine damga vurdu. 10 günlük müzik şöleni, hafızalarda bu tarihi finalle yer etti.