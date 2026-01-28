Tarkan konserinde yıldızlar geçidi: Sibel Can ve Ata Demirer sahnede!

İstanbul Volkswagen Arena’da gerçekleşen konser maratonunun altıncı gecesinde Megastar Tarkan, hayranlarına yine unutulmaz bir sürpriz yaşattı. Geçtiğimiz hafta Cem Yılmaz ile yaptığı "Kuzu Kuzu" düetiyle sosyal medyayı sallayan Tarkan, bu kez sahnede iki dev ismi daha ağırladı.





"ÇAKMAK ÇAKMAK" İLE SAHNE ALEV ALDI

Konserin en heyecanlı anlarından biri, Tarkan’ın yıllar önce Sibel Can’a verdiği hit şarkısı "Çakmak Çakmak"ı anons etmesiyle yaşandı. Tarkan’ın "Benden de dinlemek ister misiniz?" sorusunun ardından Sibel Can sahneye çıktı. İkilinin düeti ve sahnede sergiledikleri yüksek enerji izleyicileri coşturdu.

ATA DEMİRER'DEN DANS ŞOV: "LOCADA OTURMAKLA OLMAZ"

Sibel Can sahnedeyken sürprizlerine devam eden Megastar, locada kendisini izleyen ünlü komedyen Ata Demirer’i "Locada oturmakla olmaz, gel buraya bekliyorum" diyerek sahneye davet etti.

Üçlü; Tarkan’ın 1994 yılına damga vuran "Gül Döktüm Yollarına" şarkısını hep birlikte seslendirdi. Ata Demirer’in kendine has dans figürleriyle eşlik ettiği performans, gecenin en çok konuşulan anları arasına girdi. Ardından "Zeytin Gözlüm" ve "Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine" gibi Türk Sanat Müziği eserleriyle kulakların pası silindi.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Tarkan’ı dinlemeye gelenler arasında sadece hayranları değil, sanat dünyasının popüler isimleri de vardı.



Geceye katılan isimler arasında şunlar yer aldı:

Pınar Deniz

Tolga Sarıtaş

Melike Şahin

Zeynep Mayruk

YOĞUN İLGİ SONRASI YENİ KONSER TARİHLERİ AÇIKLANDI

Tarkan konserlerine olan devasa ilgi, organizasyon ekibini harekete geçirdi. Bilet satış sitesinde 170 bin kişinin aynı anda sıraya girmesi üzerine konser serisine 2 gün daha eklendi.

Güncel Konser Takvimi:

30 - 31 Ocak

Yeni Tarihler: 3 - 4 Şubat

Yeni eklenen tarihlerin biletleri, satışa çıktığı andan itibaren dakikalar içinde tükendi. İstanbul, Şubat ayının ilk günlerinde de Megastar enerjisiyle ısınmaya devam edecek.