Tayfur’un mirası 6 milyar TL mi? Avukat ve kızı karşı karşıya

Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un vefatının ardından ailesi miras konusunda anlaşmazlık yaşamıştı. Daha önce servetinin 3 milyar TL olduğu yönünde bilgiler yer alırken, Tayfur’un avukatı Hakan Tamgüç, sanatçının mirasının 6 milyar TL değerinde olduğunu açıkladı.

Ferdi Tayfur’un mirası, İstanbul-Fatih ve Marmaris’teki iki gayrimenkulü Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Bolu’daki dört gayrimenkulü Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Yalova’daki sekiz villasını ise LÖSEV’e bırakacak şekilde düzenlendi. Sanatçının en büyük miras payı, 3 çocuğu ve 7 yeğeni arasında paylaştırıldı. Ancak kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur, mirastan men edildi. Tayfur’un 1974’te evlendiği Zeliha Turanbayburt ise mirastan pay aldı.

Bu açıklamanın ardından Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından sert bir paylaşım yaparak avukata tepki gösterdi. Tayfur, mirasın peşine düşüldüğü ve gerçek dışı beyanlarla kamuoyunun yanıltıldığı iddiasında bulundu. Paylaşımında, babasının bazı gayrimenkullerinin annesiyle takas edildiğini belirterek, avukatın yalan beyanda bulunduğunu öne sürdü. Ayrıca, konuyla ilgili hukuki ihtarların geleceğini ifade etti.

Ferdi Tayfur’un mirası ve aile içi anlaşmazlıklar, sosyal medyada ve gündemde geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.