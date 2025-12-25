Teoman’dan emeklilik açıklaması: 'Yarı emekli olarak kalacağım'

Ünlü rock müzisyeni Teoman, Bebek’te simit alırken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, emeklilikle ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Sabah saatlerinde bir arkadaşıyla kahvaltıya gittiğini söyleyen Teoman, “Arkadaşıma kahvaltıya gidiyorum, artık emekli olunca böyle oluyor” ifadelerini kullandı.

“TAM EMEKLİLİK OLMAYACAK”

Emeklilik sürecine dair açıklamalarda bulunan Teoman, “Ben artık erken yatan, erken kalkan, sabah 06.30’da spor yapan bir insanım. İnsan gençken biraz şapşal oluyor. Tam emeklilik hiçbir zaman olmayacak ama hep yarı emekli olarak kalacağım” dedi.

ESKİ TEOMAN’A MESAJI GÜLÜMSETTİ

Muhabirlerin “Eski Teoman’a ne söylemek isterdiniz?” sorusunu da yanıtlayan ünlü rockçı, esprili bir dille, “Hiçbir şey. Sadece Teoman’a ‘efendi ol’ demek isterdim” şeklinde konuştu.